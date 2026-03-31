Polițiștii rutieri sibieni au depistat doi bărbați care au încălcat grav legislația rutieră, în urma unor controale desfășurate în Avrig și Săliște, în cursul zilei de 30 martie.
Primul caz a fost înregistrat în jurul orei 18:00, în orașul Avrig, unde un autoturism condus pe strada Gheorghe Lazăr a fost oprit pentru control. La volan se afla un bărbat în vârstă de 36 de ani, din Săliște. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că acesta nu are dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice. Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru conducere fără permis.
În aceeași zi, în jurul orei 08:10, polițiștii au oprit un alt autoturism pentru control pe DN1, în localitatea Săliște. La volan se afla un bărbat de 46 de ani, tot din Săliște. Verificările au arătat că acesta avea dreptul de a conduce suspendat.
Cercetările sunt continuate de către polițiștii din cadrul Poliției Orașului Săliște, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor și aplicării măsurilor legale care se impun.
