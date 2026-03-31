papa leon, primul lider american al bisericii catolice, mesaj voalat pentru donald trump: „dumnezeu respinge rugăciunile celor care pornesc războaie”

Pe scurt: Papa Leon critică deschis războiul din Orientul Mijlociu și îi cere lui Donald Trump să pună capăt conflictului cu Iranul. Numărul victimelor civile crește alarmant.

Papa Leon al XIV-lea, primul lider american din istoria Bisericii Romano-Catolice, a lansat un apel public către președintele Statelor Unite, Donald Trump, cerându-i să caute o „cale de ieșire” din războiul declanșat împotriva Iranului. Suveranul Pontif a declarat că speră ca ostilitățile să se încheie înaintea Paștelui, potrivit HotNews.ro, care citează Reuters.

„Să sperăm că el caută o cale de ieșire”, a afirmat Papa Leon, referindu-se la președintele Trump. „Să sperăm că el caută o modalitate de a reduce numărul de violențe”, a adăugat acesta.

Papa Leon a subliniat gravitatea situației din Orientul Mijlociu, exprimându-și regretul pentru numărul mare de victime. „Au avut loc atâtea morți, inclusiv ale unor copii nevinovați”, a spus el. „Să continuăm să facem apel la pace”, a insistat Suveranul Pontif.

Numărul victimelor civile crește în Iran, Liban și Israel

Potrivit datelor publicate de The New York Times, care citează HRANA, o organizație non-profit pentru drepturile omului din Iran, de la începutul războiului au fost uciși cel puțin 1.574 de civili iranieni, dintre care 236 de copii. În Liban, unde Israelul a lansat o ofensivă împotriva miliției șiite Hezbollah, Ministerul Sănătății a raportat 1.260 de libanezi uciși și peste 3.750 de răniți.

În alte state din Golf, vizate de riposta Iranului la atacurile Statelor Unite și Israelului, au murit cel puțin 50 de persoane. În Israel, datele de vineri, 27 martie 2026, indică cel puțin 17 persoane ucise. Numărul militarilor americani decedați în conflict a ajuns la 13.

Papa Leon: „Dumnezeu respinge rugăciunile celor care pornesc războaie”

Cunoscut pentru reținerea cu care se adresează liderilor mondiali, Papa Leon a intensificat în ultimele săptămâni criticile față de războiul din Orientul Mijlociu. Duminică, 29 martie 2026, cu ocazia Floriilor catolice, el a transmis un mesaj dur în fața zecilor de mii de credincioși adunați în Piața Sfântul Petru.

„(Iisus Hristos) nu ascultă rugăciunile celor care poartă război, ci le respinge, spunând: «Chiar dacă vă rugați mult, nu vă voi asculta: mâinile voastre sunt pline de sânge»”, a declarat Papa Leon, citând din Biblie.

Apelul Suveranului Pontif vine în contextul escaladării violențelor în regiune și al creșterii numărului de victime civile, cu speranța că liderii mondiali vor răspunde cererii de pace înainte de sărbătoarea Paștelui.