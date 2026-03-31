părinții din sibiu deja își rezervă weekendurile aici. bubble kids, locul de joacă nou de unde copiii nu mai vor să plece

În Sibiu a apărut un loc de joacă despre care părinții încep deja să vorbească între ei. Nu pentru că e „nou”, ci pentru că rezolvă exact problema clasică: copii plictisiți și părinții obosiți.

La Bubble Kids, cei mici au suficientă varietate cât să nu spună „m-am plictisit” după 20 de minute, iar părinții au, în sfârșit, un loc unde pot sta liniștiți.

Spațiul este gândit pentru copii între 1 și 8 ani și combină joaca activă cu zonele de rol și interacțiune.

Copiii pot trece de la un covoraș interactiv la o bucătărie unde „gătesc”, apoi la un cabinet veterinar sau un mic magazin. Pentru cei mai energici există air hockey, masă de fotbal și o structură modulară de aproximativ 50 mp, cu obstacole și provocări.

În plus, un proiector cu peste 20 de jocuri interactive transformă peretele structurii într-o experiență complet diferită de joacă.

În timpul săptămânii, spațiul funcționează ca un loc de joacă liber după programul săptămânal anunțat pe conturile de social media (Facebook, Instagram, TikTok) ideal pentru a consuma energia după grădiniță sau școală.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

În weekend, Bubble Kids devine locul perfect pentru aniversări, fără stres pentru părinți și cu distracție garantată pentru copii.

Un detaliu care face diferența: există și un spațiu dedicat părinților.

Pe parcursul anului, vor fi organizate ateliere și evenimente pentru copii, ceea ce înseamnă că locul nu devine „plictisitor” după 2 vizite.

Pentru părinții din Sibiu, Bubble Kids are toate șansele să devină rapid un „go-to place”.

„Am vrut un loc în care copiii chiar să se bucure, iar părinții să fie liniștiți”

În spatele acestui proiect se află Daniela, fondatoarea Bubble Kids, pentru care ideea nu a pornit dintr-un plan clasic de business, ci din experiență directă.

„De câțiva ani suntem în zona de evenimente pentru copii, prin închirierea de saltele gonflabile. Am fost prezenți la foarte multe aniversări și am văzut exact cum reacționează copiii, dar și ce își doresc părinții de la un astfel de spațiu”, povestește Daniela.

Această expunere constantă la evenimente a scos în evidență un lucru esențial: nu orice loc de joacă reușește să mențină interesul copiilor și, în același timp, să ofere confort părinților.

„Am observat că de multe ori copiii se plictisesc destul de repede dacă nu au varietate. De aici a venit ideea să creăm un spațiu în care să aibă mereu ceva nou de făcut, să treacă natural de la o activitate la alta”, explică ea.

Pe lângă experiența profesională, un rol important l-a avut și viața personală.

„Fiind și părinte, totul capătă alt sens. Îți dorești un loc în care copilul tău să fie în siguranță, să se bucure și să plece acasă fericit. Asta a fost, de fapt, baza Bubble Kids.”

Conceptul final reflectă exact această combinație între experiență și emoție.

„Nu am vrut doar un loc de joacă. Am vrut un spațiu în care copiii chiar să se bucure, iar părinții să poată sta liniștiți, fără stres”, mai spune Daniela.

Astfel, Bubble Kids devine mai mult decât un simplu spațiu de distracție, este un proiect construit din interiorul comunității, pentru familiile din Sibiu.

📍 Calea Gușteriței nr. 23, Sibiu