Pe scurt: Legea privind pedeapsa capitală pentru palestinieni a stârnit reacții dure și a fost deja contestată la Curtea Supremă din Israel.

Parlamentul Israelului, Knesset, a adoptat luni, 30 martie 2026, o lege care introduce pedeapsa cu moartea pentru palestinienii condamnați pentru uciderea israelienilor. Decizia, susținută personal de premierul Benjamin Netanyahu, a fost promovată de partidele de extremă dreapta din coaliția de guvernare, potrivit Mediafax.

Legea prevede că pedeapsa capitală, aplicată prin spânzurare, va deveni sancțiunea implicită pentru palestinienii din Cisiordania condamnați pentru atacuri considerate teroriste. Actul normativ nu se aplică retroactiv și va intra în vigoare peste 30 de zile.

Potrivit noii legislații, instanțele militare israeliene care judecă palestinienii din Cisiordania vor aplica în principal pedeapsa cu moartea. În schimb, instanțele civile israeliene vor putea alege între pedeapsa capitală și închisoarea pe viață pentru cetățenii israelieni. Această diferențiere a fost criticată de organizațiile pentru drepturile omului, care susțin că se creează un sistem juridic discriminatoriu, pedeapsa capitală urmând să fie aplicată aproape exclusiv palestinienilor.

Legea a fost condamnată atât de organizații israeliene și palestiniene pentru drepturile omului, cât și de organisme internaționale, care o consideră „rasistă” și contrară dreptului internațional. Asociația pentru Drepturile Civile din Israel a anunțat imediat după adoptare că a contestat actul normativ la Curtea Supremă, argumentând că este „intenționat discriminatoriu”.

Experți în drept au atras atenția că Parlamentul israelian nu ar avea competența de a legifera în Cisiordania, teritoriu considerat neanexat oficial de Israel. În ciuda acestor critici, ministrul securității naționale, Itamar Ben-Gvir, unul dintre principalii susținători ai legii, a declarat că măsura reprezintă un „semn de putere” și va transmite un mesaj clar descurajator: „Oricine ia o viață, statul Israel îi va lua viața”, a spus Ben-Gvir.

Adoptarea legii a fost întâmpinată cu aplauze în Parlament, însă opoziția a avertizat că această măsură ar putea afecta negocierile viitoare privind schimburile de prizonieri și ostatici. Deși legislația israeliană permitea teoretic pedeapsa cu moartea în cazuri extreme, aceasta nu a mai fost aplicată din 1962, când a fost executat criminalul nazist Adolf Eichmann.

Noua lege vine pe fondul unui context tensionat între Israel și Palestina, marcat de conflicte și dezbateri intense privind securitatea și respectarea drepturilor omului.