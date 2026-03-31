percheziții dna la autoritatea rutieră română: suspiciuni de mită și examene „aranjate”

Pe scurt: DNA anchetează o rețea de corupție la Autoritatea Rutieră Română, unde examenele ar fi fost fraudate contra unor sume de până la 1.500 de euro.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au descins marți, 31 martie 2026, la sediul Autorității Rutiere Române (ARR), într-o anchetă ce vizează suspiciuni de corupție la nivelul instituției.

Potrivit Mediafax, în centrul investigației se află chiar directorul general al ARR, Cristian Anton.

Anchetatorii susțin că, în cadrul ARR, examenele pentru obținerea atestatelor ar fi fost susținute fie de alte persoane decât candidații înscriși, fie contra unor sume de bani. Sumele vehiculate de procurori variază între 600 și 1.500 de euro pentru un examen.

Investigația DNA a vizat mai multe județe, nu doar Bucureștiul, ci și Mehedinți și Arad, unde fenomenul ar fi devenit extins. Surse judiciare citate de Mediafax arată că dosarul este instrumentat de mai mult timp, iar procurorii consideră că astfel de practici au ajuns să fie răspândite la nivel național.

Perchezițiile au avut loc atât la sediile instituțiilor implicate, cât și la domiciliile unor persoane fizice. Suspecții urmează să fie aduși la București pentru audieri. În urma perchezițiilor la domiciliile unor persoane, anchetatorii au descoperit deja sume de bani, potrivit sursei citate.

Acțiunea DNA scoate la iveală suspiciuni grave privind corupția în sistemul rutier și modul în care examenele pentru atestate ar fi fost fraudate în schimbul unor sume consistente de bani. Ancheta continuă, iar procurorii urmează să stabilească amploarea rețelei și implicarea funcționarilor din cadrul ARR.