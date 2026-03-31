Centrul Local de Combatere a Bolilor Sibiu (C.L.C.B.) – Unitatea Locală de Decizie (U.L.B.), condusă de prefectul județului Sibiu, domnul Mircea Crețu, în calitate de președinte, a aprobat astăzi, în unanimitate, Decizia privind Planul de măsuri pentru prevenirea și controlul pestei porcine africane (PPA) în mediul silvatic din județul Sibiu.

Necesitatea actualizării acestui plan rezultă din evoluția bolii pestă porcină africană (PPA) la un număr total de 32 fonduri cinegetice, din totalul de 46 fonduri cinegetice existente in județul Sibiu. El este structurat pe patru capitole care vizează măsuri în zona afectată, măsuri aplicate exploataților de proci domestici din zona infectată și din zona tampon, măsuri luate în zonele neafectate de PPA, acțiuni de informare și conștientizare a populației privind PPA.

Responsabili în îndeplinirea măsurilor sunt Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranță Alimentară Sibiu, Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu, Inspectoratul de Jandarmi Județean Sibiu, Serviciul Garda Forestieră Județeană Sibiu, Grupul operațional local de experți (GOLE) format din biologi, vânători, organizații de vânătoare, servicii de protecție a faunei sălbatice și autorități veterinare și constituit prin ordin de prefect, Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu, Sistemul de Gospodărire a Apelor, gestionarii fondurilor de vânătoare, Direcția Agricolă Județeană Sibiu, Unitățile Locale de Sprijin (ULS) din județul Sibiu, Instituția Prefectului-Județul Sibiu.

Planul de măsuri este dus la îndeplinire sub supravegherea Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Sibiu (DSVSA). El se aplică în funcție de evoluția bolii, respectiv se poate modifica în funcție de aspectele epidemiologice identificate pe parcursul implementării măsurilor.