peste 800 de elevi din zece licee sibiene experimentează agricultura sustenabilă la ferma rusciori, în cadrul edu-lab-farm 2026

Pe scurt: Elevii sibieni descoperă agricultura sustenabilă și economia circulară prin ateliere interactive la Ferma Rusciori. Proiectul implică liceeni, studenți și parteneri locali.

Peste 800 de elevi din 10 licee sibiene participă, în perioada 30 martie – 3 aprilie 2026, la evenimentul EDU-LAB-FARM, organizat de Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, prin Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului. Evenimentul are loc la Ferma Didactică și de Cercetare Rusciori și face parte din seria LAB-FARM, o inițiativă educațională care aduce împreună elevi, studenți, profesori, întreprinderi și instituții din județul Sibiu, potrivit unui comunicat al Universității Lucian Blaga din Sibiu.

EDU-LAB-FARM este conceput ca o punte între educația teoretică și experiența practică, oferind elevilor oportunitatea de a explora, într-un mod interactiv, domenii precum agricultura sustenabilă, industria alimentară, protecția mediului și dezvoltarea afacerilor locale. Evenimentul sprijină activitățile din programele „Săptămâna Altfel” și „Săptămâna Verde”, punând accent pe învățarea prin experiment, observație directă și participare activă, într-un cadru natural autentic.

Pe parcursul unei zile la Rusciori, fiecare clasă parcurge un circuit cu 3–4 ateliere tematice, care combină activitățile de laborator cu cele desfășurate în aer liber. Atelierele se desfășoară în laboratoare moderne, stația pilot, dar și pe câmpuri experimentale, pomicole, viticole, legumicole și fitotehnice. Parcursul fiecărei clase este personalizat în funcție de profilul liceului și de interesele elevilor, oferind o perspectivă completă asupra proceselor studiate.

Participanții interacționează direct cu cadre didactice, studenți și reprezentanți ai mediului economic, fiind încurajați să își dezvolte curiozitatea științifică și să înțeleagă importanța unui stil de viață sustenabil. Organizatorii subliniază că EDU-LAB-FARM devine astfel o experiență formativă, care îmbină cunoașterea, explorarea și conectarea cu natura.

835 de elevi din 10 licee sibiene participă la ateliere și workshop-uri dedicate inovației

La ediția din 2026 participă elevi din următoarele licee: Liceul Teoretic Onisifor Ghibu Sibiu (209 liceeni), Colegiul Agricol Barcianu Sibiu (150), Colegiul Național Gheorghe Lazăr Sibiu (115), Liceul Economic George Barițiu Sibiu (102), Liceul Terezianum Sibiu (85), Liceul Tehnologic Johannes Lebel Tălmaciu (60), Liceul Cibinium Sibiu (28), Liceul de Artă Sibiu (27), Liceul Pedagogic Sibiu (22) și Liceul Tehnologic Mârșa (17).

Programul include două workshop-uri principale: „Generația Verde: Cum modelează tinerii viitorul ambalajelor sustenabile”, organizat în cadrul proiectului FORTHEM privind dezvoltarea ambalajelor biodegradabile pe bază de amidon, și „Economie circulară în fermă și gospodărie”, axat pe valorificarea lânii ca resursă reciclabilă și regenerativă.

Evenimentul beneficiază de sprijinul mai multor parteneri locali, printre care Moara Cibin, Techno G, Liceul de Industrie Alimentară Terezianum, Asociația Științescu Hub Sibiu, Agrocris Sob SRL, Grupul Karpaten Meat, Asociația Aberdeen Angus România, Complexul Turistic Transfăgărășan, SWD Robotic, Ocolul Silvic Valea Frumoasei, precum și de implicarea studenților de la specializările Montanologie și IPMA.

Printre susținătorii proiectului se numără prof. Daniela Muntean, inspector școlar pentru activități extrașcolare, și Ciprian Ștefan, director general al Complexului Național Muzeal Astra Sibiu.

Imagini din primele două zile ale evenimentului au fost puse la dispoziția participanților și partenerilor.