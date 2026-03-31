petiție pentru parcările din sibiu după ce primăria a tăiat zeci de locuri: „inechitate între vecini” și „taxe abuzive”

Situația locurilor de parcare de pe strada Traian Demetrescu, dar și din alte zone ale Sibiului, a generat o reacție colectivă din partea sibienilor. La scurt timp după ce primele nemulțumiri au ieșit la suprafață, aproape 200 de cetățeni s-au mobilizat și au semnat o petiție prin care solicită Primăriei revizuirea recentelor marcaje rutiere. Oamenii susțin că reducerea drastică a locurilor de parcare și intenția de a introduce taxe pe cele rămase creează tensiuni în comunitate, motiv pentru care solicită să fie organizată o dezbatere publică transparentă.

După ce Ora de Sibiu relata în 19 martie nemulțumirea locuitorilor de pe strada Traian Demetrescu, care s-au trezit peste noapte cu marcaje ce le interzic să mai parcheze în fața propriilor case, tensiunile au urcat la următorul nivel. Aproape 200 de oameni au semnat o petiție prin care cer să le fie redate locurile de parcare.

Petiție pentru locurile de parcare: „S-au pierdut 70% din locuri”

Semnatarii petiției „Stop taxelor și reducerii locurilor de parcare în Sibiu” punctează faptul că, în urma noilor configurări, numărul locurilor de parcare a scăzut chiar și cu 70%. Situația nu se prezintă astfel doar pe strada Traian Demetrescu, ci și pe alte străzi precum Lomonosov, Uzinei, Banatului, Turismului, Coșbuc și Transilvaniei, pe care municipalitatea a intervenit în ultimele săptămâni pentru trasarea marcajelor. Locatarii spun că măsura a fost aplicată fără o consultare prealabilă a riveranilor, generând situații dificile pentru cei care nu mai au unde să își lase mașinile aproape de casă.

Persoanele care au semnat petiția cer: să fie revizuit modul de alocare a locurilor de parcare pentru a asigura distribuție echitabilă între toți cetățenii, să fie crescut numărul de locuri de parcare pentru ca toată lumea să aibă unde să parcheze, să fie prevenită aplicarea de taxe abuzive pentru puținele locuri rămase, să fie publicată fundamentarea tehnică și legală care a stat la baza deciziei de a trasa locuri de parcare pe străzile menționate, să se organizeze consultări cu riveranii și să se suspende extinderea parcării cu taxă până ce situația se va clarifica.

Așadar, prin demersul lor, locatarii nu cer doar locuri de parcare, ci „o posibilitate reală de a parca aproape de casă, într-un mod corect și transparent”. Pe strada Traian Demetrescu, de pildă, locatarii nu doar că nu mai pot parca în fața porții, dar nu mai există multe locuri nici în fața caselor, unde accesul în curți nu era îngrădit. Aceștia speră ca numărul mare de semnături adunate într-un timp scurt să determine municipalitatea să organizeze o întâlnire cu cetățenii afectați pentru a găsi soluțiile corecte.

