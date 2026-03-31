primăria curăță pârâurile din sibiu: lista zonelor vizate / foto

Începând din această săptămână, Serviciul Public Salubrizare, Protecția Mediului și Administrarea Domeniului Public, prin firma SC Soma SRL, a demarat lucrările anuale planificate pentru primăvară, care constau în decolmatarea pârâurilor ce traversează domeniul public al municipiului Sibiu.

Operațiunea presupune curățarea cursurilor de apă de depuneri vegetale și de aluviuni, inclusiv îndepărtarea vegetației crescută spontan în zona albiei, dar și ridicarea crengilor și a altor materiale care blochează tranzitul apei.

Intervențiile au început luni, 30 martie, cu Pârâul Valea Săpunului și vor continua până în luna mai cu pârâurile Valea Rece, Valea Hambei, Rosbach și Trinkbach, precum și pe canalele de pe străzile Macului, Viile Sibiului, Stăvilarului și Aleea Theodor Aman.

Pe râul Cibin echipele angajate de Primărie intervin săptămânal pe suprafața verde de pe maluri, curățenia în albia propriu-zisă fiind realizată de SC Apele Române.