„primăvara la consiliul județean sibiu”: 3 zile cu ateliere și producători locali

Consiliul Județean Sibiu organizează, în premieră, manifestarea „Primăvara la Consiliul Județean Sibiu”, un eveniment care aduce în prim-plan bucuria anotimpului, creativitatea copiilor și susținerea producătorilor locali.

Evenimentul se desfășoară în colaborare cu DGASPC Sibiu, Școala Populară de Arte și Meserii ”Ilie Micu” Sibiu și Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu și propune, pe parcursul a trei zile, o serie de ateliere creative pentru copii, precum și un Târg de Florii dedicat comunității sibiene.

Prin această inițiativă, Consiliul Județean Sibiu își propune să creeze un spațiu prietenos și educativ pentru cei mici, în care tradițiile pascale sunt redescoperite prin activități practice, iar creativitatea este încurajată și valorizată.

Totodată, Târgul de Florii oferă producătorilor locali oportunitatea de a-și prezenta produsele și de a interacționa direct cu publicul, contribuind la promovarea economiei locale și a meșteșugurilor tradiționale.

„Primăvara la Consiliul Județean Sibiu” reflectă angajamentul instituției de a susține educația prin cultură, implicarea comunității și dezvoltarea talentelor tinerei generații, într-un cadru deschis și accesibil tuturor sibienilor.

Înscrierile pentru atelierele dedicate copiilor se realizează telefonic, la numărul 0733 499 040.

Programul evenimentelor:

Miercuri, 1 aprilie• 10:00 – 11:00 | Atelier pentru copii – Cusături cu elemente cu specific pascal• 12:00 – 13:00 | Atelier pentru copii – Cusături cu elemente cu specific pascal

Joi, 2 aprilie• 10:00 – 12:00 | Atelier pentru copii – Pictură pe sticlă• 13:00 – 15:00 | Atelier pentru copii – Pictură pe sticlă

Vineri, 3 aprilie• 09:00 | Deschiderea oficială a Târgului de Florii• 10:00 – 13:30 | Târg cu producători locali (flori, aranjamente florale, decorațiuni pascale)• Stand DGASPC Sibiu – prezent pe întreaga durată a târgului

