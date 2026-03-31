Pe scurt: România a avut în 2025 o producție agricolă vegetală în creștere pe toate culturile, consolidându-și poziția de lider european la floarea-soarelui. Detaliile INS arată randamente mai bune și extinderea suprafețelor cultivate.

Producția agricolă vegetală din România a crescut în 2025 la toate principalele culturi, potrivit datelor provizorii publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Creșterea s-a datorat în principal randamentelor mai mari la hectar, dar și extinderii suprafețelor cultivate pentru majoritatea culturilor, conform informațiilor prezentate marți, 31 martie 2026, de INS și citate de Agerpres.

Potrivit INS, România s-a menținut pe primul loc în Uniunea Europeană la producția de floarea-soarelui în 2025, confirmând trendul ascendent din ultimii ani. Specialiștii INS au subliniat că randamentele la hectar au crescut semnificativ la toate culturile analizate, ceea ce a contribuit la sporirea producției totale la nivel național.

Suprafețele cultivate au fost extinse pentru majoritatea culturilor, ceea ce a permis obținerea unor volume mai mari de producție. INS precizează că această evoluție pozitivă a fost determinată atât de condițiile meteorologice favorabile, cât și de investițiile realizate în tehnologie și în infrastructura agricolă.

În ceea ce privește celelalte culturi principale, datele provizorii arată creșteri la grâu, porumb, orz și alte culturi de bază. România a reușit astfel să își consolideze poziția pe piața agricolă europeană, atât prin volumele obținute, cât și prin calitatea produselor agricole.

INS menționează că datele finale privind producția agricolă vegetală pentru anul 2025 vor fi publicate ulterior, după centralizarea tuturor informațiilor la nivel național. Până atunci, cifrele provizorii confirmă un an agricol foarte bun pentru România, cu rezultate peste media ultimilor ani.

Creșterea producției agricole are impact direct asupra economiei rurale, a exporturilor și a balanței comerciale a României, țara fiind unul dintre principalii furnizori de materii prime agricole din regiune. Specialiștii estimează că această tendință de creștere va continua, pe fondul investițiilor și al adaptării la noile tehnologii din sectorul agricol.