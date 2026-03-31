profesorii ar putea primi mai mulți bani: plata cu ora, în discuție pentru majorare

Pe scurt: Ministerul Educației analizează o creștere semnificativă a plății cu ora pentru profesori. Decizia depinde de bugetul disponibil pentru anul școlar viitor.

Profesorii ar putea primi un tarif cu 50% mai mare pentru plata cu ora începând din toamna anului 2026, dacă Ministerul Educației și Cercetării va reuși să identifice resursele financiare necesare pentru această măsură.

Anunțul a fost făcut marți, 31 martie 2026, de ministrul Educației, Mihai Dimian, care a precizat că în prezent se caută soluții pentru a susține această creștere.

„Dacă vorbim de tariful la plata cu ora, încercăm în aceste săptămâni să identificăm sumele necesare pentru a crește acest tarif din toamnă. În momentul de față, considerăm că este foarte important să avem o discuție onestă despre implicarea profesorilor în activitățile generale și să prezentăm această imagine societății”, a declarat Mihai Dimian, citat de Adevărul.

Ministrul a subliniat că există o percepție eronată privind volumul de muncă al profesorilor, mulți considerând că aceștia lucrează între 16 și 20 de ore pe săptămână în școală. În realitate, potrivit studiilor, cadrele didactice dedică mult timp activităților suplimentare, precum relația directă cu elevii, pregătirea lecțiilor, corectarea temelor și alte sarcini conexe.

„Să identificăm câte ore sunt dedicate activităților de simulare, de formare, pregătirii orelor sau corectării temelor, astfel încât să avem o imagine generală pe care să o prezentăm societății. Aceasta diferă de la disciplină la disciplină și de la un tip de educație la altul”, a adăugat Mihai Dimian.

Ministerul Educației a plătit 254 de milioane de lei pentru hotărâri judecătorești vechi

Potrivit ministrului, în luna martie 2026, Ministerul Educației a achitat aproximativ 254 de milioane de lei pentru hotărâri judecătorești vechi. Dimian a explicat că, dacă această sumă ar fi fost disponibilă pentru alte cheltuieli, ar fi permis o creștere a tarifului cu ora cu aproximativ 50%, însă diferențiat, în funcție de discipline și tipuri de activități.

„Odată ce avem bugetul, identificăm și modalitățile prin care se pot face economii în anumite zone sau se pot suplimenta fondurile în a doua parte a anului. Vom vedea modalitatea prin care să ajungem la o astfel de soluție”, a mai precizat Mihai Dimian.

Discuțiile despre majorarea plății cu ora au avut loc în contextul participării ministrului la masa rotundă „Adicțiile la copii și adolescenți”, organizată de Administrația Prezidențială luni, 30 martie 2026.