promenada sibiu aduce în premieră brandul internațional jack & jones în oraș

Promenada Sibiu anunță deschiderea în premieră în oraș a magazinului JACK & JONES, pe data de 2 aprilie, de la ora 10:00, la etajul 1, în zona Hervis. Brandul internațional, cunoscut pentru expertiza sa în denim și piesele esențiale pentru garderoba masculină, își face astfel debutul fizic în Sibiu, oferindu-le vizitatorilor o selecție variată de articole care îmbină stilul, confortul și versatilitatea.

Cu o tradiție începută în 1990, JACK & JONES propune o abordare relaxată a stilului masculin, de la piese casual din denim până la ținute complete, gândite să completeze natural garderoba de zi cu zi. Noul magazin devine astfel un punct de referință pentru bărbați, aducând pentru prima dată în Sibiu experiența completă a brandului.

Spațiul din Promenada Sibiu este gândit pentru a oferi o experiență de shopping completă, cu consultanți pregătiți să ajute clienții să își descopere propriul stil și să aleagă piesele potrivite pentru orice ocazie. Magazinul aduce astfel un mix de produse statement și colecții noi, toate disponibile pentru prima dată în format fizic, în Sibiu.

Cu ocazia deschiderii, vizitatorii care fac cumpărături de peste 500 de lei vor primi cadou o pereche de jeans, în limita stocului disponibil. În plus, între 2 și 5 aprilie, întreaga colecție va fi disponibilă cu 25% reducere.

Promenada Sibiu își continuă astfel misiunea de a aduce aproape de comunitate locală branduri internaționale și experiențe de shopping inedite. Prin inaugurarea magazinului fizic JACK & JONES, pentru prima oară în SIbiu, vizitatorii vor avea acces la cele mai noi tendințe, într-un spațiu modern și accesibil.

Despre Promenada Sibiu

Centrul comercial Promenada Sibiu, deținut de fondul de investiţii NEPI Rockcastle, și-a deschis porțile pentru sibieni pe 14 noiembrie, la ora 10:00. Situat pe Str. Lector, nr 1-3, în zona centrului vechi al Sibiului, cel mai nou centru comercial din oraș propune o experiență nouă, premium, de cumpărături și petrecere a timpului liber, aducând elemente unice de arhitectură, branduri în exclusivitate și concepte noi de magazine, dar și opțiuni multiple de petrecere a timpului liber.

Cu o suprafață închiriabilă de 42.200 de metri pătrați, centrul comercial găzduiește peste 150 de magazine și spații comerciale, ce acoperă toate categoriile de produse și servicii, cel mai nou concept de hypermarket Kaufland, cinematograful CineGold, cu 9 săli, peste 2.600 mp de food court si 1600 locuri de parcare.

Promenada Sibiu aduce în exclusivitate, sub acelaşi acoperiş, unele dintre cele mai mari reprezentanțe ale magazinelor de fashion, încălţăminte şi accesorii din țară, printre care: Bershka, Pull and Bear, Stradivarius, Oysho, Sinsay, Guess, Levi’s, Nissa, 4F, Mango, Tommy Hilfiger, Vagabond, US Polo ASSN, Grid, Sport Vision si Buzz. Pentru înfrumusețare și îngrijire, vizitatorii vor putea alege din ofertele mult așteptatelor magazine Sephora, MAC, iar pentru cadouri prețioase vor putea alege dintre bijuteriile brandului Kultho.

În luna octombrie a acestui an, Promenada Sibiu a lansat SPOT, o aplicație mobilă ce recompensează utilizatorii cu puncte de loialitate pentru fiecare sesiune de cumpărături, oferindu-le astfel access la oferte și beneficii exclusive, în funcție de statutul atins în program. Aplicația mobilă de recompensare a clienților loiali este disponibilă în toate cele 15 centre comerciale ale grupului NEPI Rockcastle din România. Înrolarea în program este gratuită, SPOT poate fi descărcată atât din Google Play, cât și din App Store.