războiul continuă: petrolier lovit în dubai de o dronă iraniană

Pe scurt: Atacul cu dronă asupra petrolierului Al Salmi în Dubai ridică temeri privind scurgerile de petrol și securitatea regională.

Un vas petrolier kuweitian aflat în portul Dubai a fost lovit de o dronă iraniană, marți, 31 martie 2026, în urma unui atac care a provocat avarii semnificative și un incendiu de amploare la bord.

Potrivit Rador, oficiali din Emiratele Arabe Unite au confirmat incidentul, precizând că nava afectată este petrolierul Al Salmi.

Conform informațiilor transmise de BBC, petrolierul urma să plece spre China și transporta o încărcătură de 2 milioane de barili de petrol provenind din Kuweit și Arabia Saudită.

Atacul cu dronă a avut loc la scurt timp după miezul nopții, când nava se afla ancorată în portul Dubai. În urma impactului, la bordul vasului a izbucnit un incendiu puternic, iar echipajul a intervenit pentru a limita pagubele.

Deși nu au fost raportate victime în rândul membrilor echipajului, autoritățile au exprimat îngrijorări privind posibile scurgeri de petrol în urma avariilor produse. Situația este în curs de evaluare de către echipele de intervenție și autoritățile portuare.

În noaptea de luni spre marți, 30 spre 31 martie 2026, au fost raportate și alte interceptări de drone în Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Arabia Saudită, potrivit surselor citate. Incidentul ridică noi semne de întrebare privind securitatea transportului maritim în regiune și riscurile asociate conflictelor din zona Golfului.