rețea de droguri pusă ”pe butuci”: vindeau stupefiante aduse din sibiu, într-un magazin sătesc

Acum două zile, pe 29 martie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Dâmbovița au dispus reținerea a cinci inculpați (patru bărbați și o femeie), cu vârste cuprinse între 31 și 52 de ani, cercetați pentru efectuarea de operațiuni, fără drept, cu substanțe susceptibile de a avea efect psihoactiv.

Unul dintre inculpați, în vârstă de 41 de ani, este cercetat și pentru comiterea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc.

Din investigațiile DIICOT a reieșit că, în perioada martie 2024 – martie 2026, patru dintre inculpați au deținut, manipulat și vândut substanțe psihoactive 4BMC și 2MEC către consumatori din județul Dâmbovița, iar unul dintre aceștia a comercializat și droguri de mare risc 3CMC, cunoscute sub denumirea generică de cristal.

Procurorii au stabilit că inculpații au atras un număr mare de clienți, preponderent din zona rurală adiacentă orașului Găești, comercializând substanțele cu prețuri între 100 și 200 lei pe gram. Pentru a masca activitatea ilicită, doi dintre inculpați, membri ai aceleași familii, au folosit magazinul propriu din Uliești ca paravan.

Produsele psihoactive erau procurate în principal din județul Sibiu, prin intermediul coinculpatului în vârstă de 48 de ani.

În cadrul anchetei au fost efectuate 13 percheziții domiciliare în localitățile Găești, Uliești, Dragodana și Șelimbăr. Au fost ridicate diverse substanțe cristaline, cântare de precizie, pungi autosigilante, obiecte purtând urme de substanțe, sume de bani în lei, euro și dolari, dispozitive de stocare a datelor și alte mijloace de probă.

Astăzi, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dâmbovița a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților pentru o perioadă de 30 de zile.