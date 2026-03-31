s-a anunțat echipa româniei cu slovacia: ce se întâmplă cu ciubotaru de la sibiu

Fundașul stânga de la FC Hermannstadt, Kevin Ciubotaru (22 ani) este rezervă la meciul naționalei României din deplasare, cu Slovacia.
Dacă în ”barajul” cu Turcia nu prins lotul ”tricolorilor”, la amicalul de marți, din Slovacia, Kevin Ciubotaru este pe banca de rezerve.
Slovacia și România au anunțat pentru amicalul de marți seară un protocol care prevede 8 schimbări, astfel că jucătorul Sibiului are șanse destul de mari să intre pe parcurs și să bifeze a doua selecție la națională.
Kevin are o clauză de reziliere cu FC Hermannstadt de 450.000 euro și se gândește pentru la vară la un transfer în străinătate, sperând să să găsească o ofertă într-un campionat din Occident, care l-ar ajuta să se dezvolte mai mult, profesional și personal.
Fundașul are 31 de meciuri în acest sezon pentru sibieni, reușind două pase de gol.
Meciul Slovacia – România este programat marți, de la ora 21:45, la Bratislava și va fi televizat în direct la TV pe Antena 1.
