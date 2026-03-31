s-au afișat rezultatele simulării de la evaluarea națională de la sibiu: avalanșă de note sub 5

Pe scurt: Rezultatele simulării arată diferențe mari între corectori și un procent ridicat de elevi cu note sub 5, mai ales la matematică.

Ministerul Educației a publicat marți, 31 martie 2026, rezultatele simulării Evaluării Naționale pentru elevii de clasa a VIII-a.

Potrivit datelor oficiale, aproximativ o treime dintre elevi nu au reușit să obțină nota minimă de promovare, 5, la probele principale.

La Limba și literatura română, 30% dintre elevi au primit note cuprinse între 1 și 4,99. Situația este și mai dificilă la matematică, unde procentul celor care nu au atins pragul notei 5 ajunge la 34%. Aceste cifre ridică semne de întrebare privind nivelul de pregătire al elevilor înaintea examenului real din vară.

Ministerul Educației a mai anunțat că aproape 10% dintre lucrările la Limba română au necesitat reevaluare, din cauza diferențelor semnificative între notele acordate de corectori. Acest aspect evidențiază probleme legate de uniformitatea evaluării și de criteriile aplicate de profesori.

Situația de la Sibiu

Datele statistice centralizate pentru județul Sibiu arată diferențe semnificative între discipline în ceea ce privește promovabilitatea elevilor, matematica fiind în continuare proba cu cele mai slabe rezultate.

La Limba și literatura română, dintr-un total de 3262 de lucrări, 2310 elevi au obținut note mai mari sau egale cu 5, ceea ce înseamnă un procent de 70,81%. Cu toate acestea, 952 de elevi, adică 29,19%, nu au reușit să atingă pragul minim de promovare. Distribuția notelor indică o concentrare în zona mediilor între 6 și 8, în timp ce notele foarte mari rămân relativ puține, doar 8,26% fiind între 9 și 9,99.

Situația este mai îngrijorătoare la matematică. Din totalul de 3222 de lucrări, doar 2100 de elevi au obținut note peste 5, reprezentând 65,17%. În schimb, 1122 de elevi – respectiv 34,83% – au luat sub 5, ceea ce înseamnă că mai mult de o treime dintre candidați nu au promovat această probă. De asemenea, performanțele de top sunt extrem de reduse: doar 60 de elevi au obținut note între 9 și 9,99 (1,86%), iar nota 10 a fost acordată în doar 3 cazuri (0,12%).

În contrast, rezultatele la Limba și literatura maternă sunt considerabil mai bune. Din cele 366 de lucrări evaluate, 336 au primit note peste 5, ceea ce înseamnă un procent de 91,80%. Numărul elevilor cu note sub 5 este redus, doar 30 (8,20%). În plus, se remarcă o pondere ridicată a notelor mari, aproape 46% dintre elevi obținând note peste 8.

Analiza comparativă arată clar că matematica rămâne punctul slab al elevilor din județul Sibiu, atât din perspectiva promovabilității, cât și a performanțelor de vârf.

La polul opus, limba maternă confirmă rezultate foarte bune, în timp ce limba română se situează la un nivel mediu, cu aproape un elev din trei sub nota 5.

Tabelele cu notele obținute în județul Sibiu

Limba și literatura română – număr note mai mari sau egale cu 5: 2310 (70,81%)

Distribuția notelor pe tranșe este următoarea:

Interval notare Număr Procent (%) Note 1 – 4,99 952 29,19% Note 5 – 5,99 435 13,33% Note 6 – 6,99 503 15,41% Note 7 – 7,99 519 15,91% Note 8 – 8,99 584 17,90% Note 9 – 9,99 269 8,26%

Matematică – număr note mai mari sau egale cu 5: 2100 (65,17%)

Distribuția notelor pe tranșe este următoarea:

Interval notare Număr Procent (%) Note 1 – 4,99 1122 34,83% Note 5 – 5,99 529 16,41% Note 6 – 6,99 539 16,72% Note 7 – 7,99 566 17,56% Note 8 – 8,99 403 12,50% Note 9 – 9,99 60 1,86% Nota 10 3 0,12%

Limba și literatura maternă – număr note mai mari sau egale cu 5: 336 (91,80%)

Distribuția notelor pe tranșe este următoarea:

Interval notare Număr Procent (%) Note 1 – 4,99 30 8,20% Note 5 – 5,99 33 9,01% Note 6 – 6,99 57 15,57% Note 7 – 7,99 76 20,76% Note 8 – 8,99 102 27,86% Note 9 – 9,99 66 18,03% Nota 10 2 0,57%

Lucrările au fost corectate digitalizat, fiind distribuite aleatoriu profesorilor evaluatori din întreaga țară. Conform metodologiei, în situațiile în care diferența dintre notele acordate de cei doi evaluatori depășește un punct, lucrările sunt recorectate de alți doi profesori, iar nota finală este stabilită ca medie a valorilor centrale, după eliminarea extremelor.