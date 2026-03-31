șantierul de la cantina ulbs, aduce schimbări majore: sală pe două etaje și terasă / foto

Cantina Universității „Lucian Blaga” din Sibiu se află într-un amplu proces de modernizare, lucrările fiind realizate în proporție de 33%. Spațiul, care va avea o capacitate de 120 de locuri pentru servirea mesei, este în curs de reabilitare.

Proiectul de modernizare a cantinei studențești face parte dintr-un program mai amplu de investiții derulat de Universitatea „Lucian Blaga”. După semnarea, în 2024, a contractului de finanțare pentru Campusul integrat pentru învățământ dual, alte două proiecte depuse de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu au fost declarate eligibile pentru finanțare europeană. Acestea vizează reabilitarea și modernizarea Căminului studențesc nr. 4, a cantinei studențești și a Facultății de Inginerie, valoarea totală eligibilă depășind 9 milioane de euro.

Unul dintre proiecte, în valoare de aproximativ 4 milioane de euro, vizează direct Căminul studențesc nr. 4 și cantina studențească și este finanțat prin PNRR, Pilonul VI – Politici pentru noua generație, componenta C15 – Educație. Lucrările au început după semnarea contractului de finanțare și au un termen de implementare de 36 de luni. Astfel, mai au un la dispoziție pentru finalizarea lucrărilor.

Citește și: ULBS modernizează Cantina Studențească, Facultatea de Inginerie și unul dintre cămine printr-o investiție de peste 9 de milioane euro

Se schimbă acoperișul și se face terasă

În prezent, se lucrează la înlocuirea conductelor exterioare și la realizarea hidroizolațiilor, aceste etape fiind aproape de finalizare. Totodată, au loc lucrări de recompartimentare a zidăriei, schimbarea acoperișului, realizarea tencuielilor la demisol și executarea instalațiilor interioare.

„Progresul lucrărilor la cantină este de 33%, ceea ce înseamnă că în acest moment este în curs de finalizare înlocuirea conductelor exterioare și a hidroizolațiilor exterioare. Se recompartimentează zidăriile, acoperișul se schimbă, se realizează tencuielile la demisol și se execută instalațiile interioare”, a transmis Smaranda Bălan, purtător de cuvânt al universității.

Pe durata lucrărilor, studenții Universității „Lucian Blaga” din Sibiu au la dispoziție alternative pentru servirea mesei. Pe lângă opțiunile oferite de oraș, aceștia pot lua masa și la Cantina „Sfântul Stelian” din Sibiu, aparținând Arhiepiscopiei Ortodoxe Române Sibiu, situată pe strada Bastionului nr. 7, unde sunt disponibile preparate calde, la prețuri accesibile.

Programul de funcționare este de luni până vineri, între orele 12:00 și 15:00, iar masa poate fi servită în incintă sau în regim take-away.

Conform proiectului, noul spațiu al cantinei va fi redimensionat pentru a include o sală de mese pe două etaje, o terasă, echipamente moderne și mobilier adaptat unui design contemporan.