Pe scurt: Șase titluri de proprietate au fost semnate pentru terenuri din Sibiu și alte șase localități, clarificând situația juridică a proprietarilor.

Prefectul județului Sibiu, Mircea Dorin Crețu, a semnat marți, 31 martie 2026, șase titluri de proprietate emise de Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra terenurilor. Potrivit Prefecturii Sibiu, aceste titluri au fost acordate în baza propunerilor venite din partea comisiilor municipale Sibiu, orășenești Cisnădie, Ocna Sibiului, Săliște și comunale Brădeni, Șelimbăr și Șura Mare, respectând prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991, ale Legii nr. 1/2000 și ale Legii nr. 247/2005.

„Semnarea titlurilor de proprietate este un moment important pentru cetățenii care așteaptă clarificarea situației juridice a terenurilor lor, permițându-le să exercite toate drepturile depline asupra proprietății. Comisia Județeană este organismul care analizează dosarele, efectuează verificările necesare și emite propunerile de titluri de proprietate. Semnătura prefectului conferă validitate acestor titluri”, a declarat prefectul Mircea Dorin Crețu.

Acțiunea face parte din activitatea curentă a prefectului de asigurare a respectării legii și de soluționare a problemelor legate de proprietatea funciară în județul Sibiu. Prin semnarea acestor documente, proprietarii din cele șapte localități primesc recunoașterea oficială a dreptului asupra terenurilor, un pas esențial pentru valorificarea și administrarea acestora.