scade ușor dobânda de referință anunțată de bnr pentru credite. tendința de ieftinire va continua

Rata lunară a creditelor ipotecare va înregistra scăderi mici, între 17 și 40 de lei, în funcție de valoarea totală a creditului.

Deși IRCC se va stabiliza între 5,3% și 5,5% până la sfârșitul anului și ROBOR a scăzut, specialiștii estimează că 2026 va fi anul refinanțărilor cu dobândă fixă, această opțiune devenind cea mai avantajoasă pentru români.

Pentru un credit de 250.000 de lei pe 30 de ani, rata va scădea cu aproximativ 17 – 20 de lei, iar pentru un credit de 500.000 de lei, reducerea va fi de 35 – 40 de lei. „Scăderea este mică, dar semnalează o direcție pozitivă. Dacă ai un credit vechi cu marjă mare, peste 2,5% – 3%, scăderea IRCC este doar un «pansament». Soluția reală rămâne refinanțarea, preferabil în credite cu dobândă fixă”, explică Ion Soltinschi, consultant și planificator financiar la MrFinance.ro.

Evoluția IRCC și contextul economic

De la începutul anului 2023, IRCC a înregistrat variații nesemnificative, între 5,55% și 6,06%. Rata ridicată a inflației din ultimii ani a determinat BNR să majoreze dobânda de referință, influențând direct și dobânzile interbancare. În plus, incertitudinile politice și economice – războiul din Ucraina, amânarea alegerilor și conflictul din Iran – au impactat prețurile combustibililor și inflația.

IRCC, folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei acordate după mai 2019, se aplică cu întârziere de un trimestru. Astfel, IRCC calculat în trimestrul IV 2025 va fi aplicat în T2 2026, iar cel din T1 în T3.

„Inflația persistă la niveluri ridicate, iar componentele exogene, precum combustibilii și alimentele, sunt sensibile la șocuri recente. Revenirea ratei inflației în cadrul țintei BNR va necesita timp și prudență în politica economică”, afirmă Cosmin Marinescu, viceguvernator BNR.

Impactul scăderii IRCC asupra ratelor

Valoarea IRCC va scădea la 5,58%, ceea ce va reduce ratele lunare ale creditelor cu dobândă variabilă. De exemplu, un credit ipotecar de 70.000 de euro (aproximativ 350.000 lei) pe 30 de ani, cu dobândă totală de 8,18% (IRCC + marjă 2,5%), are în prezent o rată de 2.612 lei. În T2 2026, aceasta va scădea la 2.587 lei, iar în T3 la 2.580 lei. Impactul este, așadar, nesemnificativ.

Recomandări pentru cei cu credite variabile

Specialiștii recomandă:

Analiza atentă a ofertelor de refinanțare cu dobândă fixă (unele bănci oferind dobânzi începând de la 4,59%);

Rambursări anticipate pentru reducerea principalului;

Planificarea închiderii anticipate a creditului, unde este posibil.

„Mai multe bănci au lansat oferte de dobândă fixă foarte avantajoase, de la 4,59%. Este o oportunitate pentru cei cu credite variabile să facă refinanțări. Recomandăm orientarea către dobânzi fixe pentru credite noi sau refinanțări”, adaugă Ion Soltinschi.

