sibian trimis în judecată: un om a căzut de pe un atv și a murit din cauza lui

Un bărbat din nordul județului Sibiu a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă, iar de curând instanța a stabilit că procesul poate începe. În vara anului 2024, el conducea cu viteză un ATV, iar unul dintre pasagerii pe care îi transporta a căzut și a murit.

Accidentul a avut loc în 12 iunie 2024 pe o stradă din satul Giacăș. Bărbatul, domiciliat în Mediaș, în vârstă de 40 de ani la acea vreme, a transportat cu ATV-ul doi localnici, iar la un moment dat, într-o curbă și din cauza vitezei, unul dintre ei s-a dezechilibrat și a căzut. După aproape o lună de spitalizare, omul, care avea 46 de ani, a murit.

Șoferul îi transporta pe cei doi la stâna lui pentru a mulge oile, întrucât aveau o astfel de înțelegere. De menționat este faptul că bărbații preluați erau băuți în momentul accidentului. (Detalii despre accident, AICI)

I-a mințit pe polițiști

Imediat după producerea accidentului, în zonă s-au deplasat polițiștii și echipajele medicale. Cu această ocazie, bărbatul care conducea ATV-ul a făcut declarații mincinoase cu privire la modul în care s-a produs evenimentul rutier. Potrivit datelor de pe rejust.ro, el le-a spus oamenilor legii că bărbatul a căzut singur în momentul în care a încercat să se urce în ATV.

De asemenea, celălalt pasager a fost audiat în două rânduri și a avut declarații contradictorii. Prima oară a susținut varianta șoferului, iar apoi a spus că a căzut fiindcă era beat. În cursul audierii în calitate de suspect, șoferul a uzat de dreptul la tăcere, iar la audierile în calitate de inculpat, a descris pe larg accidentul.

Va fi judecat pentru ucidere din culpă

Fapta inculpatului, care a condus un ATV fără poliță RCA valabilă, cu viteză excesivă, transportând două persoane, a întrunit elementele constitutive ale infracțiunii de ucidere din culpă.

Astfel, luna aceasta, instanța a constatat legalitatea rechizitoriului și a dispus începerea judecății cauzei.