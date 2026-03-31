sibienii cer banii înapoi după amânarea „disco mania”: returnări întârziate și răspunsuri vagi de la organizatori

Ceea ce trebuia să fie o sărbătoare a muzicii retro la Sala Transilvania s-a transformat într-un coșmar birocratic pentru sute de fani. În timp ce organizatorii de la L’Art Production invocă „motive logistice” și amenință cu procese de defăimare, oamenii care și-au cerut banii înapoi se lovesc de un zid de tăcere și răspunsuri copy-paste.

Totul a început cu promisiunea unui spectacol retro grandios la Sala Transilvania, programat inițial pentru data de 7 martie 2026, însă entuziasmul fanilor s-a transformat rapid în frustrare generală.

Cu doar câteva zile înainte de eveniment, organizatorii de la L’Art Production au anunțat amânarea subită a concertului, invocând motive logistice complexe și reprogramând show-ul pentru data de 25 aprilie. Această decizie neașteptată a lăsat sute de posesori de bilete într-o situație incertă, mulți dintre aceștia solicitând imediat restituirea banilor deoarece nu pot participa la noua dată sau și-au pierdut încrederea în seriozitatea organizării. Din păcate, ceea ce trebuia să fie un proces simplu de refund s-a transformat într-un calvar birocratic care durează de mai bine de 30 de zile.

Deși reprezentanții evenimentului declarau pe 4 martie pentru Ora de Sibiu că procesul de restituire este „în curs” și că durează doar câteva zile după expirarea termenului de depunere a cererilor, realitatea din teren îi contrazice flagrant.

Frustrarea este cu atât mai mare cu cât prețurile biletelor nu au fost deloc neglijabile, clienții plătind 190 de lei pentru categoria Confort Zone, 290 de lei pentru Best View sau chiar 390 de lei pentru un bilet VIP.

Sute de lei blocați în „Săptămâna viitoare”

Alina, care a cumpărat trei bilete pentru spectacolul ce trebuia să aibă loc pe 7 martie, trăiește o experiență frustrantă de exact o lună. Deși a urmat toți pașii impuși, răspunsurile primite prin e-mail par trase la indigo: „Se analizează”, „În cursul săptămânii viitoare veți primi un răspuns”.

„Astăzi se împlinește fix o lună de când am trimis primul mail. Nu voi fi în țară pe 25 aprilie și am cerut restituirea banilor. Primesc același răspuns de patru săptămâni încoace. Este timp mai mult decât suficient pentru a returna niște bani pe un serviciu care nu a fost prestat,” ne-a declarat Alina.

„Nu vreau să pun pe cineva în ipostaza în care sunt eu”

Situația Alinei este cu atât mai complicată cu cât investiția ei nu a fost mică, având trei bilete în portofoliu. Deși ar putea încerca să le vândă altor doritori pentru a-și recupera paguba, tânăra refuză să facă acest lucru din motive de integritate — o valoare care pare să lipsească din comunicarea organizatorilor.

„Îmi este pur și simplu frică să le vând cuiva. Am mari dubii că evenimentul nu se va anula din nou și nu vreau să pun pe cineva în ipostaza în care am ajuns eu. Nu vreau să fac un rău altcuiva doar ca să îmi scot eu banii,” explică ea.

Cronologia unei amânări fără sfârșit

Parcursul birocratic prin care trece Alina a început pe 27 februarie, când a solicitat oficial rambursarea, primind asigurări că există o perioadă de 15 zile pentru depunerea cererilor, urmând să fie contactată ulterior.

Pe 19 martie, văzând că termenul a expirat fără niciun semn, femeiea a revenit cu un mesaj, fiindu-i transmis că cererile sunt încă „în analiză” și că va primi informații în cursul acelei săptămâni.

Astăzi, pe 27 martie, răspunsul a rămas același, organizatorii invocând din nou „căutarea de soluții” și promițând un răspuns final, cel mai probabil, săptămâna viitoare.

Reacția organizatorilor: Se așteaptă finalul lunii martie

Contactați pentru un punct de vedere, reprezentanții Disco Mania susțin că respectă regulamentul stabilit intern. Aceștia subliniază că publicul a avut la dispoziție 15 zile lucrătoare de la anunțul oficial pentru a trimite cereri motivate sau solicitări de informații, termen care s-a încheiat abia săptămâna trecută.

„Conform regulamentului stabilit de organizator, s-au acordat 15 zile lucrătoare de la publicarea în presă a comunicatului de presă și transmiterea informării, termen în care publicul a putut trimite e-mailuri sau cereri motivate sau putea să solicite informații.

Acest termen s-a încheiat săptămâna trecută. Se analizează în acest moment cererile și în cursul lunii martie vom reveni cu un punct de vedere general din partea organizatorului, pe care dorim să îl publicați astfel încât să ajungă informarea la public.” au adăugat reprezentanții L’Art Production.