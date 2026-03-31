sibiu și alte trei județe din transilvania au adunat 191 de tone de alimente în trei zile. campania are peste 26000 de beneficiari

Pe scurt: Aproape 2.000 de voluntari au mobilizat comunitățile din Sibiu și alte județe, reușind să strângă alimente pentru mii de oameni. Gesturile simple au avut un impact major.

Între 20 și 22 martie 2026, campania Colecta de Alimente organizată de Banca Regională pentru Alimente Cluj a mobilizat comunitățile din județele Sibiu, Cluj, Alba și Bistrița-Năsăud. Potrivit Băncii Regionale pentru Alimente Cluj, în cele trei zile de campanie, 191 de tone de alimente au fost colectate în 130 de magazine din 35 de localități.

Produsele strânse vor ajunge la 26.413 persoane aflate în dificultate, prin intermediul a 78 de organizații non-profit partenere. La nivel național, Colecta de Alimente a adunat 966 de tone de produse, cu sprijinul a 14.700 de voluntari implicați în întreaga țară.

Aproape 2.000 de voluntari au contribuit la colectarea alimentelor în Sibiu și regiune

În zona deservită de Banca Regională pentru Alimente Cluj, 1.972 de voluntari au lucrat atât în magazine, cât și pe teren, acumulând aproape 10.000 de ore de voluntariat în doar trei zile. În medie, fiecare voluntar a contribuit la colectarea a aproximativ 97 de kilograme de alimente. Atmosfera din magazine a fost descrisă ca fiind „solidară, implicată și generoasă” de către echipele din teren.

Mulți dintre clienți cunoșteau deja campania, fie din edițiile anterioare, fie din mediul online, presă sau radio, și au venit pregătiți să doneze. Mobilizarea comunității a fost vizibilă în fiecare magazin participant, unde gesturile mici au făcut diferența pentru cei aflați în nevoie.

Povești din teren: gesturi simple cu impact major pentru comunitate

Dincolo de cifre, campania a adus în prim-plan povești emoționante. Un bunic a donat cu lacrimi în ochi, spunând că știe cum este să nu ai. O femeie s-a întors după ce își plătise cumpărăturile pentru a adăuga produse în coșul colectei, deși inițial spusese că are bani doar pentru strictul necesar. În Mediaș, partenerii germani ai unei școli au umplut mai multe coșuri, donând aproximativ 500 de kilograme de alimente.

Într-un alt magazin, un client a venit cu un cărucior plin pentru donație, păstrând pentru el doar o pungă mică. Un moment aparte a fost cel al unei fetițe care, după ce și-a ales dulciuri pentru ea, a decis să le doneze pe toate, spunând: „le dau altor copii”.

Campania Colecta de Alimente demonstrează că solidaritatea comunității din Sibiu și din întreaga regiune poate schimba vieți, iar gesturile simple pot avea un impact major pentru cei aflați în dificultate.