ștafeta mondială a femeilor motocicliste ajunge în aprilie la sibiu

Pe scurt: Ștafeta mondială a femeilor motocicliste ajunge la Sibiu în aprilie, purtată de Carmen Borțan, ambasador VIP WRWR, și marchează o premieră pentru comunitatea moto feminină din România.

Comunitatea moto feminină din România se pregătește pentru un moment special în aprilie 2026, când ștafeta mondială a femeilor motocicliste – Women Riders World Relay (WRWR) – va ajunge la Sibiu. Traseul Bârlad–Sibiu va fi parcurs de Carmen Borțan, desemnată ambasador VIP WRWR pentru această lună, potrivit WIMA România.





Carmen Borțan aduce ștafeta aurie la Sibiu

Carmen Borțan descrie motociclismul ca pe o formă de reconectare și autocunoaștere: „Când sunt pe motocicletă, există doar timpul prezent. Este exercițiul perfect de mindfulness, care îmi liniștește mintea și îmi energizează corpul.” Pentru ea, experiențele pe două roți reprezintă un proces continuu de dezvoltare personală, în care curajul, reziliența și adaptabilitatea sunt puse la încercare. Ea încurajează femeile să își urmeze pasiunea pentru motociclism și să se alăture unei comunități unite.

Un rol esențial în parcursul său îl are apartenența la WIMA România (Asociația Femeilor Motocicliste), pe care o descrie drept „familia care te adoptă cu naturalețe, un loc în care femeia este celebrată în toată splendoarea ei”. WIMA România este partener oficial al acestei mișcări globale, iar WRWR 2026 are ca scop conectarea femeilor motocicliste din întreaga lume, îmbunătățirea abilităților acestora și schimbarea percepției asupra motociclismului feminin.

România urcă în topul mondial al predărilor de ștafetă

Potrivit WIMA România, în 2026, ștafeta mondială a femeilor motocicliste a depășit 40.000 de predări la nivel global în primele trei luni. Australia conduce clasamentul cu peste 11.000 de ștafete, urmată de Africa de Sud (peste 8.000) și Brunei (peste 6.000). România ocupă locul 11 din peste 100 de țări participante, cu aproximativ 500 de predări de ștafetă realizate doar în luna martie 2026, deși sezonul moto abia a început în țară.

Carmen Borțan este o prezență activă și inspirațională în comunitatea motociclistelor din România. Alături de soțul său, Sabin, a dezvoltat în Sibiu, în urmă cu 20 de ani, o pensiune biker-friendly dedicată motocicliștilor, transformată într-un business de familie construit din pasiune și dedicare. Povestea lor a inspirat multe alte inițiative similare, așa cum s-a întâmplat și în alte proiecte locale de succes, precum Sibiu Moto Fest sau evenimentele dedicate femeilor motocicliste din România.

Prin rolul său de ambasador VIP Women Riders World Relay, Carmen Borțan contribuie la creșterea vizibilității și la consolidarea comunității moto feminine din România, oferind un exemplu de pasiune, curaj și implicare pentru femeile care aleg să urce pe motocicletă.

