transport public cu 1 leu pe zi: propunerea primăriei într-un oraș din românia

Pe scurt: Transportul public din Arad ar putea costa doar 1 leu pe zi, dacă proiectul propus de primărie va fi aprobat. Măsura vine în contextul scumpirii carburanților.

Primăria municipiului Arad a anunțat marți, 31 martie 2026, un proiect de reducere a tarifului la transportul public la doar 1 leu pe zi, în contextul creșterii semnificative a prețurilor la carburanți cauzate de războiul din Orientul Mijlociu.

Potrivit Mediafax, inițiativa vizează introducerea unui tarif unic de 1 leu (TVA inclus) pentru un tichet de călătorie valabil 24 de ore pe toate liniile de transport public din municipiu.

Primarul Călin Bibarț a declarat că și-a dorit inițial un transport public gratuit, însă legislația actuală nu permite acordarea gratuității tuturor călătorilor. „Mi-am dorit să avem un transport public gratuit, însă legislația actuală nu permite autorităților locale să acorde gratuitate tuturor călătorilor. În aceste condiții, până vom avea o legislație corespunzătoare, propun o soluție alternativă și anume un tarif de 1 leu pe 24 de ore pentru toți cetățenii”, a precizat primarul Călin Bibarț.

În prezent, prețul unui bilet la transportul public în Arad este de 4,5 lei și este valabil timp de o oră. Noul proiect ar reduce semnificativ costurile pentru utilizatori, oferind acces nelimitat pe toate liniile timp de 24 de ore cu un singur bilet.

Proiectul va fi supus dezbaterii publice și ar putea fi implementat în două luni

Conform comunicatului transmis de Primăria Arad, proiectul de hotărâre va fi publicat în transparență decizională, urmând să fie transmis pentru obținerea avizelor necesare de la instituțiile competente. Ulterior, acesta va fi supus dezbaterii publice și aprobării Consiliului Local Municipal, precum și celorlalte unități administrativ-teritoriale membre ale asociației de dezvoltare intercomunitară pentru transport.

Implementarea măsurii este estimată într-un interval de o lună și jumătate, maxim două luni, în funcție de durata procedurilor de avizare. Măsura face parte din strategia municipalității de a încuraja utilizarea transportului public, în special a tramvaielor și autobuzelor electrice, în detrimentul transportului individual.

Proiectul vine ca răspuns la creșterea costurilor de transport individual, pe fondul scumpirii carburanților din ultimele săptămâni, și urmărește să ofere o alternativă accesibilă pentru locuitorii municipiului Arad.