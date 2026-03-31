un startup construit integral la sibiu promite să schimbe piața anunțurilor: pin24 vine cu un concept nou / video

Un startup construit integral la Sibiu își propune să aducă un format nou pe piața platformelor de anunțuri. Într-o lume digitală dominată de interfețe rigide și procese complicate, PIN24 apare ca o alternativă nouă, fiind una dintre primele aplicații de marketplace din România care pune accentul pe conținutul video și pe interacțiunea rapidă, tipică rețelelor sociale.

Un element important cu care aplicația intră pe piață este faptul că, în primul an, utilizarea este gratuită. Toate postările, indiferent dacă sunt realizate prin fotografii sau video, pot fi publicate fără costuri, indiferent de categorie.

Video în loc de poze, mai multă claritate pentru cumpărători

Diferența principală față de platformele clasice este utilizarea formatului video. Utilizatorii pot posta clipuri de prezentare pentru produsele lor, oferind mai mult context și mai multă claritate pentru cei interesați.

Anunțurile sunt afișate într-un feed pe tot ecranul, iar navigarea se face prin derulare rapidă, într-un mod similar cu aplicațiile de tip TikTok sau Instagram.

„Am gândit PIN24 ca pe o aplicație care să umple spațiul lăsat gol de competiția actuală. Există jucători mari pe piață, dar nici ei nu acoperă toate cerințele moderne. Ideea a plecat de la dorința de a oferi o abordare fresh. Drumul de la concept la realitate a fost o adevărată aventură, mult mai complexă decât ne-am imaginat inițial, dar am reușit să atragem alături de noi profesioniști inovatori chiar aici, în Sibiu”, a declarat Alexandru Burtea, co-fondator PIN24.

Prin utilizarea clipurilor video, cei care caută să cumpere pot vedea produsul din mai multe unghiuri, fără să depindă doar de câteva imagini statice. Un video scurt poate oferi informații care, în mod obișnuit, ar necesita mai multe mesaje între vânzător și cumpărător.

Funcții inspirate din rețelele sociale

Platforma preia mecanisme cunoscute din social media și le adaptează pentru zona de anunțuri. Utilizatorii pot urmări vânzători, pot distribui anunțuri și pot comunica direct, fără pași intermediari.

Această abordare reduce timpul dintre momentul în care apare interesul și finalizarea unei tranzacții. Potrivit testelor efectuate de echipă, utilizarea video-ului reduce nevoia de clarificări suplimentare.

Procesul de postare și de navigare este simplificat, fiind adaptat stilului de utilizare rapid al aplicațiilor mobile.

Aplicația, dezvoltată integral la Sibiu

PIN24 este un produs realizat integral la nivel local. Atât infrastructura tehnică, cât și partea de branding au fost dezvoltate în Sibiu.

Siguranța utilizatorilor este susținută prin verificarea conturilor prin număr de telefon și prin moderarea manuală a anunțurilor înainte de publicare. „Faptul că aplicația este disponibilă în App Store și Google Play demonstrează că am trecut prin procese de securitate foarte stricte. Ca design și interacțiune, suntem mult mai aproape de platforme precum TikTok decât de site-urile de anunțuri clasice. Credem că viitorul aparține conținutului video, deoarece este mult mai de încredere”, a mai spus Alexandru Burtea.

Ce include aplicația în prima etapă

În această etapă, aplicația include cinci categorii principale: Automobile, Fashion, Electronice, Joburi, Imobiliare. Acestea acoperă o parte importantă a pieței, urmând ca oferta să fie extinsă în perioada următoare.

Pentru utilizatori, un aspect esențial rămâne gratuitatea din faza de lansare. Toate anunțurile pot fi publicate fără costuri, indiferent de format sau categorie, ceea ce permite testarea aplicației fără riscuri financiare.

Lansarea începe din Sibiu

Deși viziunea echipei este una de extindere națională în următoarele luni, startul oficial se dă chiar aici, acasă.

Astfel, comunitatea locală are șansa de a fi prima care folosește această nouă tehnologie de vânzare și cumpărare.

Aplicația PIN24 poate fi descărcată gratuit din App Store și Google Play. Pentru mai multe detalii despre proiect și comunitatea din spatele acestuia, puteți vizita site-ul oficial.