veste importantă pentru profesorii din sibiu: când își primesc salariile

Pe scurt: Salariile din educație ajung mai devreme în aprilie 2026, iar plățile restante din hotărâri judecătorești sunt programate tot pentru această perioadă.

Profesorii și ceilalți angajați din învățământul preuniversitar din Sibiu vor primi salariile pe data de 8 aprilie 2026, cu aproape o săptămână înainte de termenul obișnuit, potrivit Edupedu.ro.

Decizia vine în contextul în care sărbătorile de Paști sunt programate pentru duminică, 12 aprilie 2026, iar autoritățile au ales să devanseze plata salariilor pentru a asigura disponibilitatea fondurilor înainte de această perioadă.

Conform ordinului nr. 86 din 2005 al Ministerului de Finanțe, salariile bugetarilor din Educație se plătesc, de regulă, pe 14 ale lunii. În 2026, însă, plata a fost devansată pentru 8 aprilie, astfel încât angajații să poată beneficia de venituri înainte de Paști. Școlile au primit deja instrucțiuni pentru întocmirea statelor de plată aferente lunii martie, iar aplicația de salarizare a fost actualizată cu un nou câmp „inflație”, dedicat sentințelor judecătorești.

Pe lângă salariile curente, profesorii și personalul din învățământ urmează să primească în aprilie 2026 și sumele restante rezultate din hotărâri judecătorești definitive privind drepturi salariale și dobânzi aferente. Procedura de plată pentru aceste sume a fost publicată în Monitorul Oficial prin Ordinul nr. 3226/2026, care stabilește modul de efectuare a plăților de către unitățile din învățământul preuniversitar de stat.

Inspectoratele școlare au avut termen până la 26 martie 2026 pentru a transmite Ministerului Educației cuantumul sumelor necesare pentru plata hotărârilor judecătorești. Potrivit documentelor oficiale, tranșele scadente în 2026 trebuie achitate până la 31 decembrie 2026, iar plățile restante din 2025 se achită în prima parte a anului 2026.

Profesorii vor primi atât diferențe de natură salarială, cât și daune-interese sub forma dobânzii legale, rezultate din hotărâri judecătorești definitive. Aceste sume au fost recunoscute de instanțe, iar statul este obligat să le achite conform procedurii stabilite.

Sindicatele critică amânarea plăților și acuză Guvernul de lipsă de transparență

Decizia Guvernului de a amâna pentru 2026 plata sumelor câștigate de angajații din educație prin hotărâri judecătorești a fost luată fără consultări publice sau comunicat de presă, potrivit sursei citate. În noiembrie 2025, Daniel David a declarat că Ministerul Educației transferase inițial banii pentru aceste plăți, dar după adoptarea OUG nr. 52, fondurile au fost retrase, iar ministerul aștepta un răspuns de la Ministerul de Finanțe privind deblocarea sumelor.

Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” a reacționat dur, acuzând Guvernul că „ceea ce face Executivul este fără precedent și că România nu mai este un stat de drept”, considerând situația „o bătaie de joc la adresa salariaților din învățământ”. Sindicatele au cerut deblocarea imediată a plăților și au criticat măsurile luate împotriva sistemului educațional prin Legea nr. 141/2025.

În concluzie, atât salariile profesorilor din Sibiu, cât și sumele restante din hotărâri judecătorești vor fi plătite în avans, în luna aprilie 2026, pentru a coincide cu sărbătorile de Paști, însă tensiunile dintre sindicate și Guvern rămân ridicate pe tema întârzierii plăților și a transparenței decizionale.