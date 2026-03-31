veste proastă pentru studenții de la sibiu: ulbs mărește taxele de școlarizare/ video

Pregătirile pentru admiterea din această vară vin cu o schimbare importantă pentru viitorii studenți ai Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. După o perioadă de câțiva ani în care taxele de studiu au fost menținute la un nivel minim, conducerea instituției confirmă că, pentru noul an universitar, majorarea costurilor este inevitabilă.

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS) a organizat marți, 31 martie 2026, o conferință de presă pentru prezentarea Raportului privind starea universității în perioada 2025-2026. Dincolo de cifrele academice, principala preocupare a viitorilor studenți rămâne latura financiară, într-un context economic marcat de incertitudini.

Rectorul ULBS, prof. univ. dr. Sorin Radu, a abordat direct problema taxelor de școlarizare, după o perioadă în care Sibiul a menținut costurile de studiu la un nivel minim față de alte centre universitare din țară.

,,Noi am mărit de două ori taxele”

Deși universitatea sibiană a evitat majorările de taxe anul trecut, anul 2026 aduce o schimbare necesară de strategie. Rectorul a explicat că decizia vine după o lungă perioadă de stabilitate financiară oferită studenților.

„Din 2020 până în prezent, noi am mărit de două ori taxele. În șase ani de zile, am avut o strategie de a nu mări taxele, tocmai pentru că noi credem cu onestitate că învățământul superior trebuie să fie deschis unui număr cât mai mare de tineri”, a punctat Sorin Radu.

Totuși, realitatea economică actuală obligă instituția la o recalculare. Rectorul a confirmat oficial că, pentru noul an universitar, taxele nu vor mai rămâne la pragul actual de aproximativ 3.600 – 4.000 de lei (cu excepția Facultății de Medicină).

Cele două principii ale majorării

Conducerea ULBS se află în prezent în faza de analiză, consultându-se atât cu decanatele facultăților, cât și cu reprezentanții studenților. Sorin Radu a subliniat că majorarea se va baza pe doi piloni fundamentali: echitatea pe domenii de studiu și corelarea cu inflația. Se vor elimina disparitățile de preț între programe din același domeniu (de exemplu, Științe Sociale), pentru a exista un echilibru tarifar. Taxele vor fi ajustate pentru a reflecta realitatea puterii de cumpărare și costurile operaționale ale universității.

Ochii pe Minister: Bugetul instituțional dictează procentul final

Deși mărirea este sigură, rectorul a evitat să avanseze un procent fix, condiționând decizia finală de alocările de la București.

„Nu aș vrea să risc un procent acum, pentru că vom corela mărirea taxelor cu Contractul instituțional pe care așteptăm să-l primim de pe o zi pe alta. În momentul în care Ministerul va aloca bugetul, vom vedea cum stăm”, a explicat acesta.

În ciuda provocărilor, mesajul rectorului a rămas unul optimist în ceea ce privește stabilitatea proiectelor aflate în derulare. Sorin Radu a menționat că are „încredere totală” că Executivul va onora plățile restante și cele viitoare pentru proiectele de infrastructură și cercetare ale ULBS, primind asigurări în acest sens pe multiple canale oficiale.