Ora de Sibiu vă prezintă imagini aeriene actualizate de pe Secțiunea 2, Boița–Cornetu, a Autostrăzii A1 Sibiu–Pitești, surprinse la finalul lunii martie 2026. Este a 14-a filmare care documentează stadiul lucrărilor pe unul dintre cele mai dificile loturi montane din România și evidențiază intensificarea vizibilă a mobilizării în șantier. În paralel, la nivelul întregului sector montan, continuă transporturile strategice de echipamente destinate lucrărilor de mare complexitate de pe Secțiunea 3, Cornetu–Tigveni.

Finalizarea autostrăzii A1 Sibiu-Pitești rămâne prioritatea infrastructurii rutiere din România, iar la final de martie 2026, eforturile sunt concentrate pe o intensificare vizibilă a logisticii pe loturile montane grele.

Intensificarea logisticii pentru Secțiunea 2, Boița-Cornetu și Secțiunea 3, Cornetu-Tigveni

Pe lângă lucrările de terasamente și fundare a viaductelor surprinse pe imaginile aeriene, un detaliu esențial pentru stadiul actual al șantierelor este mobilizarea masivă a echipamentelor. În perioada 6-14 martie 2026, s-au desfășurat o serie de transporturi agabaritice complexe, pe rute care traversează vestul țării (Nădlac II – A1 – Margina – DN66 – Pitești). Aceste echipamente de foraj și grinzi sunt destinate direct accelerării lucrărilor la infrastructura de mare complexitate de pe loturile montane Boița-Cornetu și Cornetu-Tigveni.

A ajuns „cârtița” TBM pentru Tunelul Poiana de pe Secțiunea 3

O noutate spectaculoasă pentru nucleul montan al coridorului este aducerea în țară a uriașului utilaj TBM (Tunnel Boring Machine), care va săpa Tunelul Poiana, structură cu o lungime de aproape 2 kilometri și două galerii. În luna martie, instalația se află desfăcută pe bucăți pe platforma industrială din Călărași, unde este supusă verificărilor tehnice înainte de a fi transportată și asamblată pe șantier.

Forajul efectiv este programat să înceapă în a doua parte a acestui an. „Cârtița” va excava mai întâi firul dinspre Pitești spre Sibiu, urmând apoi să fie extrasă și repoziționată pentru a fora cea de-a doua galerie. Dincolo de tunel, avansul susținut al terasamentelor de pe acest lot (Cornetu-Tigveni) poate fi observat clar și în imaginile aeriene actualizate la data de 7 martie 2026.

Obiectivele anului 2026 și apelul autorităților către mediul de afaceri

La nivel național, ambițiile pentru anul curent sunt ridicate. Într-o declarație de pe 7 martie 2026, secretarul de stat Ionel Scrioșteanu a reafirmat promisiunea autorităților: în 2026 se vizează darea în circulație a aproximativ 250 de kilometri de autostradă și drum expres. Aceste cifre ambițioase sunt susținute și de Asociația Pro Infrastructura, care, cu un „strop de optimism”, estimează că s-ar putea inaugura între 244 și 284 km în acest an, un record absolut pentru România. Pe traseul A1 Sibiu-Pitești, cel mai avansat punct rămâne Secțiunea 4 (Tigveni – Curtea de Argeș), unde primul tunel veritabil (Momaia, de 1,35 km) ar putea fi livrat în avans, în iulie-august 2026.

Privind imaginea de ansamblu, oficialul Ministerului Transporturilor a avertizat că România se află la o răscruce economică și a lansat un apel direct către antreprenori. Spre deosebire de deceniul trecut, construcția autostrăzilor nu mai garantează de la sine dezvoltarea. De aceea, mediul de afaceri este îndemnat să vină cu inițiative pentru crearea de noi parcuri logistice, zone economice și noduri intermodale, care să maximizeze potențialul viitoarei autostrăzi transcarpatice.