volodimir zelenski și-a publicat declarația de avere. nu trăiește doar din salariu

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a făcut publice datele privind veniturile sale și ale familiei pentru anul 2025.

Conform declarației de avere, citată de RBC-Ucraina, președintele nu se bazează exclusiv pe salariu.

Veniturile totale ale lui Zelenski și ale membrilor familiei sale au fost de 15.805.828 hrivne (aproximativ 370.000 euro), dintre care 8.364.921 hrivne (circa 199.000 euro) au provenit din răscumpărarea obligațiunilor de stat.

Declarația arată că veniturile familiei au venit în principal din salarii, dobânzi bancare și închirierea imobilelor proprii, totalizând 7.440.907 hrivne (aproximativ 177.000 euro) pe parcursul anului. Salariul anual al președintelui a fost de 336.000 hrivne (circa 8.000 euro), echivalentul unui venit lunar de 28.000 hrivne (aproximativ 670 euro).

La finalul anului 2025, soldul mijloacelor financiare ale familiei Zelenski nu a suferit modificări semnificative față de perioada precedentă. De asemenea, nu au fost raportate schimbări importante privind bunurile imobile sau mijloacele de transport deținute de președinte și familia sa.