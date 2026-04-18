artistul premiat cu emmy pentru efectele speciale din „game of thrones”, a ales să locuiască la sibiu, aproape de familie

Pe scurt: Un român a creat vizual bătăliile epice din „Game of Thrones” și a câștigat un Emmy, dar a preferat liniștea Sibiului în locul marilor metropole.

Robert Șimon, artist vizual originar din România, a fost recompensat cu un Premiu Emmy pentru activitatea sa în cadrul serialului „Game of Thrones”, unde a contribuit la crearea unor scene spectaculoase de luptă și a universurilor fantastice care au fascinat milioane de telespectatori. Deși ar fi putut alege să trăiască în orice mare oraș al lumii, Robert Șimon a decis să se stabilească la Sibiu, aproape de părinții săi, potrivit Adevărul.

În cadrul producției „Game of Thrones”, Robert Șimon a lucrat ca concept artist specializat în efecte vizuale, environments și secvențe de acțiune. El a avut un rol esențial în definirea vizuală a unor momente-cheie din ultimele sezoane ale serialului, participând la procesul complex prin care bătăliile și scenele epice au fost gândite și dezvoltate înainte de a fi transpuse pe ecran.

Printre contribuțiile sale se numără conceptele vizuale pentru Wights, armurile și mediile specifice acestora, precum și pentru dragonul Viserion în forma sa reanimată. De asemenea, a lucrat la secvențe majore de luptă, inclusiv „The Battle of the Bastards”, „Loot Train Attack” și atacul asupra King’s Landing din sezonul final. Aceste elemente au fost dezvoltate în colaborare cu echipele internaționale de efecte vizuale și producție, designul conceptual fiind baza imaginilor finale.

De la desen pe computer vechi la Emmy pentru efecte speciale în seriale de top

Drumul lui Robert Șimon către industria filmului a început cu mult înainte de colaborarea la „Game of Thrones”. Pasiunea pentru desen și pentru lumi fantastice s-a manifestat încă din copilărie, când își imagina personaje inspirate din zona fantasy și era fascinat de dinozauri. Un moment decisiv a fost primirea primului computer, un Pentium 1, care l-a ajutat să experimenteze cu arta digitală, chiar dacă spațiul de stocare era extrem de limitat.

„Când aveam 16 ani, părinții mi-au cumpărat un calculator. Era un Pentium 1, cu 16 MB RAM și un hard disk cu o capacitate mai mică decât cea a unui CD. Photoshopul exista deja din ’90, dar înainte de el am descoperit PaintShop Pro. Avea aceleași tool-uri de bază. Am început să fac tot felul de personaje inventate de mine, dar de data asta le făceam integral digital. Erau din zona dark medieval fantasy, pentru că asta era tematica revistei Spawn. Scheleți în armuri, Conan Barbarul, dar varianta zombi etc.”, a povestit Robert Șimon pentru Scena 9, citat de Adevărul.

Ulterior, a urmat Liceul de Arte din Târgu Mureș și a studiat grafica la Cluj-Napoca, însă cea mai mare parte a formării sale a fost autodidactă, prin practică intensă în concept art și ilustrație digitală. De-a lungul carierei, a lucrat în industria jocurilor video și a filmului, având în portofoliu titluri precum Killzone: Shadow Fall, Sudden Strike 4 și God of War: Ragnarök. În acest din urmă proiect, a combinat mitologia nordică cu influențe arhitecturale românești, inclusiv din Maramureș.

Intrarea în lumea marilor producții de film a venit neașteptat. „Tranziția la film a venit printr-o recomandare. Când lucram în Budapesta, toți cu care ieșeam la bere discutau despre Game of Thrones. Eu nu mă uitam la serial și mă simțeam exclus. Am început să mă uit, dar nu m-a prins. După vreo doi ani, Tobias Mannewitz, art director pe concept art la «Game of Thrones», m-a invitat să lucrez cu el. Atunci am început să mă uit mai serios”, a relatat artistul.

Robert Șimon a început să lucreze efectiv în echipa serialului din sezonul IV, petrecând câte trei-patru luni pe an la Belfast, în departamentul de concept art și efecte vizuale. Acolo, alături de alți artiști și supervizori, a contribuit la dezvoltarea vizuală a scenelor de foc, a mediilor și a secvențelor de distrugere, care ulterior au fost transformate în imagini finale de echipele de VFX.

Chiar dacă nu a fost implicat direct în realizarea personajelor sau creaturilor ca departament principal, munca sa a fost esențială pentru definirea aspectului vizual al multor elemente din serial, de la armuri și medii până la secvențe de bătălie. Pentru această activitate, a făcut parte din echipa recompensată cu un Premiu Primetime Emmy pentru efecte speciale și vizuale remarcabile, într-un serial care a adunat zeci de premii internaționale.

După experiența din „Game of Thrones”, Robert Șimon a continuat să colaboreze la proiecte internaționale de anvergură, inclusiv pentru producții Netflix, unde a dezvoltat concepte pentru scene complexe și universuri SF. În paralel, a rămas activ și în industria jocurilor video, unde îmbină influențe culturale și estetice din diverse regiuni ale lumii.

Deși ar fi putut alege să locuiască în oricare dintre marile metropole conectate la industria de film și jocuri, Robert Șimon a preferat să se întoarcă și să se stabilească la Sibiu. Artistul apreciază orașul pentru arhitectura sa, dar mai ales pentru faptul că este aproape de părinții săi. În timpul liber, pictează în ulei și continuă să exploreze noi direcții artistice.