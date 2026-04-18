atac terorist la kiev: 5 persoane ucise, 10 rănite și patru ostatici salvați după intervenția forțelor speciale

Pe scurt: Un atac armat a zguduit Kievul: cinci persoane au murit, iar patru ostatici au fost salvați după o intervenție în forță. Vezi detaliile operațiunii și reacțiile autorităților.

Un atac armat a avut loc sâmbătă, 18 aprilie 2026, pe o stradă din Kiev, unde un bărbat necunoscut a deschis focul asupra trecătorilor, potrivit Mediafax. În urma incidentului, cinci persoane au fost ucise, iar alte zece au ajuns la spital cu răni și traumatisme.

Atacatorul a luat ostatici și s-a baricadat într-un magazin, unde a tras și asupra polițiștilor sosiți la fața locului. Forțele speciale au intervenit rapid, reușind să îl elimine pe bărbat și să elibereze patru ostatici.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj pe contul său de Telegram: „Până acum, sunt cunoscute 5 victime. Condoleanțele mele rudelor și celor dragi. În prezent, 10 persoane sunt spitalizate cu răni și traumatisme. Tuturor li se acordă asistența necesară. Patru ostateci au fost salvați. Ne așteptăm la o anchetă promptă. Investigațiile sunt efectuate de poliția națională și de Serviciul de Securitate al Ucrainei. I-am instruit pe ministrul de interne și pe șeful poliției naționale ale Ucrainei să transmită publicului toate informațiile verificate în acest caz.”

Ministrul de interne al Ucrainei, Igor Klimenko, a confirmat eliminarea atacatorului și eliberarea ostaticilor. Potrivit surselor citate de Nexta, incidentul a început când bărbatul a deschis focul asupra oamenilor de pe stradă, apoi s-a refugiat într-un magazin, unde a continuat să tragă.

La fața locului au fost mobilizate forțe speciale și echipaje de poliție, care au pregătit un asalt asupra magazinului. Ancheta este în desfășurare, fiind coordonată de poliția națională și Serviciul de Securitate al Ucrainei.