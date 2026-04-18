campioana u-bt cluj, adversara sibiului în play-off: jucăm primele 2 meciuri, acasă!

CSU Sibiu a prins în extremis play-off-ul Ligii Naționale de baschet, acolo unde va întâlni pe U-BT Cluj, echipă calificată direct în această fază!

Angrenată în Euro Cup și Liga Adriatică, campioana U-BT Cluj a fost acceptată de Federație direct în play-off, unde va intra de pe locul 1, dar fără a beneficia de avantajul meciurilor pe teren propriu.

Văduviți de ”derbyul Ardealului” în sezonul regulat, fanii lui CSU vor însă fi răsplătiți cu minim două dueluri de top în Sala Translania, contra lui U-BT Cluj!

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

CSU s-a calificat în play-off după ce a câștigat sâmbătă la Brașov, 89-78 cu Corona și a fost ajutată și de eșecul Timișoarei la Rapid. Dan Fleșeriu și jucătorii săi au sărbătorit cu șampanie la vestiare! Apoi, la Brașov, alături de cei 150 de fani care i-au susținut din tribune.

Astfel, duelul din sferturile de finală, CSU Sibiu – U-BT Cluj se va juca în sistemul ”cel mai bun din cinci partide”. Primele două meciuri se vor disputa în Sala Transilvania, pe 24 și 26 aprilie! Va urma apoi al treilea meci, la Cluj.

Echipa lui Dan Fleșeriu este clar outsider în acest duel, dar calificarea în play-off este o performanță frumoasă, care asigură în continuare meciuri de calitate la Sibiu.

SFERTURI DE FINALĂ LIGA NAȚIONALĂ DE BASCHET: