casa poetului mircea dinescu din cetate, distrusă de incendiu. prejudiciu de 100.000 de euro

Pe scurt: Poliția investighează incendiul care a distrus casa lui Mircea Dinescu din Cetate. Autoritățile caută persoana responsabilă.

Un incendiu devastator a distrus în totalitate locuința poetului Mircea Dinescu din localitatea Cetate, potrivit Economica.net. Incidentul a avut loc înainte de sâmbătă, 18 aprilie 2026, iar autoritățile au intervenit la fața locului pentru a stinge flăcările care au cuprins întreaga clădire.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru distrugere prin incendiere și au demarat cercetări pentru identificarea și prinderea persoanei responsabile de producerea incendiului. Anchetatorii analizează toate pistele posibile pentru a stabili circumstanțele exacte în care a izbucnit focul.

Casa, cunoscută pentru evenimentele culturale găzduite de-a lungul anilor, aparținea poetului Mircea Dinescu. Potrivit estimărilor făcute de anchetatori, prejudiciul provocat de incendiu se ridică la 100.000 de euro. Locuința a fost distrusă complet, fără a mai putea fi recuperate bunuri sau obiecte de valoare din interior.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili dacă incendiul a fost provocat intenționat și pentru a identifica persoana sau persoanele implicate. Până la acest moment, nu au fost raportate victime sau persoane rănite în urma incidentului.