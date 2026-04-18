cod galben de vânt puternic și ploi torențiale: și județul sibiu este afectat

Pe scurt: Sibiu și alte județe din țară se află sâmbătă sub Cod Galben de vânt puternic și ploi torențiale, potrivit ANM. Rafalele pot ajunge la 80 km/h, iar instabilitatea atmosferică va afecta mai multe regiuni.

Județul Sibiu se află sâmbătă, 18 aprilie 2026, sub Cod Galben de vânt puternic și ploi torențiale, conform avertizărilor emise de Administrația Națională de Meteorologie și relatate de adevarul.ro. Alături de Sibiu, sub avertizare se află și alte județe din centrul, sudul și estul țării, printre care Brașov, Mureș, Alba, Harghita, Covasna, Prahova, Buzău, Vrancea, Galați, Brăila, Tulcea, Constanța, dar și zonele montane.

Vânt puternic și ploi torențiale în Sibiu și alte județe

Potrivit ANM, instabilitatea atmosferică accentuată va afecta centrul țării, inclusiv județul Sibiu, unde sunt prognozate perioade cu averse, descărcări electrice pe arii restrânse și ploi cu caracter torențial. În intervale scurte de timp, local se pot acumula cantități de apă de 15–20 l/mp, iar pe arii restrânse se pot depăși 25 l/mp. În anumite zone din sudul țării, nu este exclusă apariția grindinei, însă pe suprafețe limitate.

Rafale de vânt de până la 80 km/h în mai multe regiuni

Un al doilea Cod Galben de vânt puternic emis de ANM vizează intensificări ale vântului în centrul, estul și sud-estul țării, precum și în zonele montane, ceea ce include și județul Sibiu. Vântul va sufla cu viteze de 50–65 km/h, iar în zonele mai expuse, cum ar fi Carpații de Curbură, rafalele pot atinge 70–80 km/h. Pe parcursul zilei de sâmbătă, intensificări ale vântului de 35–40 km/h se vor resimți în mai multe zone, mai ales în timpul ploilor, inclusiv în Sibiu.

Și în București, vremea va fi instabilă sâmbătă, 18 aprilie 2026. Cerul va fi temporar noros, iar după-amiaza sunt prognozate averse, posibil moderate cantitativ, cu acumulări de aproximativ 10 l/mp. Vântul va sufla moderat, cu intensificări de până la 35–40 km/h, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 19 grade Celsius, valori apropiate de mediile climatologice ale perioadei.