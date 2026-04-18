csc șelimbăr, spuberată la satu mare: emoții mari în liga 2 pentru ”călăreții roșii”

CSC 1599 Șelimbăr a fost spulberată la Satu Mare, scor 4-0 pentru Olimpia și misiunea ”călăreților roșii” de a se salva devine una complicată.

Șelimbărenii aveau mare nevoie de puncte la Satu Mare, în disputa cu Olimpia, echipă revitalizată după venirea medieșeanului Cristi Pustai, dar au încasat un eșec drastic.

În derby-ul supraviețuirii, Olimpia a deschis scorul în minutul 11 prin Donca, care a marcat spectaculos, cu un șut lobat de la 30 de metri, peste portarul șelimbărean Măluțan.

”Călăreții roșii” au atacat mai mult în partea secundă, dar nu au găsit calea spre gol.

Olimpia s-a desprins în minutul 66, după un corner, Marin reușește să puncteze cu o lovitură de cap.

Finalul de joc a fost unul de coșmar pentru sibieni. Tot gazdele au marcat în minutul 86, Jiga transformând o lovitură liberă. În prelungiri, C. Zamfir a profitat de o eroare din defensiva oaspeților și a stabilit scorul final.

S-a terminat 4-0 pentru Olimpia, echipă care rentră cu șanse mari în lupta pentru evitarea retrogradării.

Cu trei etape înaintea finalului play-out-ului din Liga 2, lupta este la baionetă între trei echipe pentru evitarea locului 7, al doilea retrogradabil direct, dar și a locului 6, care duce la un baraj de supraviețuire cu CS Dinamo sau Ceahlăul Piatra Neamț.

Tunari (20 puncte) pare retrogradată, iar Satu Mare (23 puncte), Șelimbăr (24 puncte) și Dumbrăvița (26 puncte) se vor bate probabil până în ultima etapă pentru menținerea în Liga 2.

Șelimbăr mai are de jucat cu Tunari (acasă, 25 aprilie), Reșița (deplasare, 2 mai) și FC Bacău (acasă, 9 mai).

CSC Șelimbăr: Măluțan – Telcean, Natea, Wiktorski, Călugăr – Buzan, Al. Luca, Boboc, Lenghel – P. Petrescu, Bucuroiu.