eclipsă parțială de soare în românia: unde e vizibilă și cum se va vedea

Pe scurt: Eclipsa totală de Soare din 2026 va fi vizibilă parțial în vestul României, oferind un spectacol astronomic rar la apus. Fenomenul va putea fi urmărit în siguranță doar cu echipament special, iar în alte regiuni din Europa, totalitatea va crea efecte spectaculoase de lumină.

Pe 12 august 2026, cerul va oferi un spectacol astronomic rar: o eclipsă totală de Soare, care va atrage privirile pasionaților din întreaga lume. Potrivit Digi24, vizibilitatea maximă a eclipsei va fi limitată la o fâșie îngustă, de cel mult 294 de kilometri lățime, care traversează Groenlanda, Islanda, nordul Portugaliei, nordul Spaniei și Insulele Baleare. În aceste regiuni, fenomenul va putea fi observat în totalitate, iar momentul de maxim – totalitatea, când Luna acoperă complet Soarele – va dura până la 2 minute și 18 secunde în apropiere de Reykjavík, Islanda.

Vestul României va vedea eclipsa parțial, la apus, cu acoperire de până la 38%

În România, eclipsa de Soare din 12 august 2026 va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării. Orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea vor beneficia de o acoperire a discului solar de cel mult 38%. Fenomenul se va produce în apropierea apusului, oferind un joc discret de lumină și umbre pe cer. În București și în localitățile situate la est de capitală, eclipsa nu va putea fi observată, a precizat Adrian Șonka, astronom la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București.

În alte regiuni ale lumii, ora producerii totalității va varia: în Rusia, eclipsa va avea loc la răsărit, în Islanda – în jurul prânzului, în Spania – cu aproximativ o oră înainte de apus, iar în Insulele Baleare – chiar la apusul Soarelui. Printre cele mai spectaculoase puncte de observație se numără Ibiza și Palma de Mallorca, unde fenomenul va crea efecte de lumină și culoare deosebite.

Observarea eclipsei de Soare necesită protecție specială pentru ochi

Specialiștii avertizează că observarea eclipsei de Soare presupune respectarea unor măsuri stricte de siguranță. Lumina solară poate afecta grav vederea, provocând orbire instantanee sau treptată, mai ales dacă se folosește telescopul sau binoclul fără protecție adecvată. Ochelarii de soare obișnuiți nu oferă protecție suficientă, iar fenomenul nu poate fi urmărit în siguranță fără echipamente speciale.

Pentru observarea cu ochiul liber, sunt recomandați ochelari special concepuți pentru eclipse sau filtre de sudură cu grad maxim de protecție, care reduc intensitatea luminii solare la un nivel sigur. În cazul utilizării unui telescop sau binoclu, filtrele de tip Mylar trebuie montate obligatoriu în fața obiectivului pentru a preveni expunerea directă la radiațiile solare. Filtrele Mylar sunt folii subțiri, tratate special, care blochează radiațiile periculoase și permit observarea eclipselor fără risc pentru retină.

O eclipsă totală de Soare apare atunci când Luna trece complet peste discul Soarelui, blocând lumina acestuia pentru câteva minute. Acest fenomen este vizibil doar dintr-o bandă îngustă care traversează suprafața Pământului, iar totalitatea poate dura maxim 7 minute. În regiunile aflate în imediata apropiere a acestei benzi, eclipsa se vede parțial, adică Luna nu acoperă complet Soarele.

Există mai multe tipuri de eclipse de Soare:

Eclipsa totală – Soarele este complet acoperit de Lună, iar lumina directă este blocată pentru câteva minute.

– Soarele este complet acoperit de Lună, iar lumina directă este blocată pentru câteva minute. Eclipsa inelară – Luna, aflată mai departe de Pământ, nu poate acoperi în întregime Soarele, astfel încât rămâne vizibil un inel luminos în jurul conturului lunar.

– Luna, aflată mai departe de Pământ, nu poate acoperi în întregime Soarele, astfel încât rămâne vizibil un inel luminos în jurul conturului lunar. Eclipsa parțială – Luna acoperă doar o parte din Soare, fenomenul fiind vizibil ca și cum discul solar „ar fi mușcat”, fără întreruperea completă a luminii.

Potrivit lui Adrian Șonka, eclipsa totală de Soare din 12 august 2026 reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente astronomice ale anului, oferind condiții ideale pentru observații și studii de specialitate.