filtre de amploare: șoferii, opriți pentru controale în mai multe zone de pe valea oltului

Dacă aveți drum astăzi pe DN 7, mare atenție la viteză și la depășiri! Polițiștii rutieri din cadrul IPJ Sibiu desfășoară, în această după-amiază, o acțiune de amploare pe una dintre cele mai circulate și periculoase artere din județ. Se stă cu radarul în zonele „negre”, cunoscute pentru riscul ridicat de accidente.

Traficul intens de sâmbătă de pe Valea Oltului este astăzi, 18 aprilie, sub lupa strictă a oamenilor legii. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Sibiu au anunțat o acțiune fulger pe DN 7, între orele 14:00 și 18:00, vizând siguranța rutieră într-un moment în care valorile de trafic sunt în creștere.

„Radar” și controale în zonele critice

La acțiune participă nu doar polițiștii rutieri, ci și colegi de la ordinea publică, sprijiniți de reprezentanți ai altor instituții partenere cu atribuții în domeniul siguranței pe drumurile publice. Echipele de control s-au poziționat strategic în punctele identificate ca fiind „puncte negre” – locuri unde, statistic, se produc cele mai multe și grave accidente.

„Acțiunile au ca scop reducerea riscului rutier, prevenirea accidentelor și asigurarea unui climat de siguranță pentru toți participanții la trafic, inclusiv pentru conducătorii auto aflați în tranzit pe această arteră intens circulată”, transmit oficialii IPJ Sibiu.

DN 7 rămâne cea mai solicitată arteră care leagă Sibiul de sudul țării, iar prudența este cuvântul de ordine astăzi. Polițiștii le recomandă celor de la volan: