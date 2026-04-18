liderul aur critică „baletul” psd între putere și opoziție: „poate în al 12-lea ceas le va veni mintea cea din urmă”

Pe scurt: Simion a criticat indecizia PSD la Timișoara și a confirmat discuții cu Călin Georgescu, pe fondul negocierilor pentru formarea guvernului.

George Simion, liderul AUR, a fost surprins sâmbătă, 18 aprilie 2026, la hotelul din Timișoara unde social-democrații au organizat ultima întâlnire regională înainte de votul decisiv privind susținerea premierului Ilie Bolojan. Potrivit HotNews.ro, decizia urmează să fie luată luni, 20 aprilie 2026, în urma unei consultări interne în PSD.

Întrebat de jurnaliști despre prezența sa la locație, Simion a declarat: „O ocazie mult mai fericită, mult mai frumoasă. Sunt naș la un botez, planificat de vreo două luni”.

Liderul AUR a transmis un mesaj direct către PSD: „Să fie oameni serioși, că tot fac un balet, putere – opoziție. Să se decidă. Nu poți să fii la guvernare și să fii critic. Așteptăm, să vedem. Poate în al 12-lea ceas le va veni mintea cea din urmă”.

Întâlnirea dintre George Simion și Călin Georgescu a avut loc la Biblioteca Națională

Chestionat despre discuția avută vineri, 17 aprilie 2026, cu fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu, Simion a răspuns: „O să vedeți săptămâna viitoare”.

Publicațiile Gândul și Digi24 au relatat că întâlnirea dintre Simion și Georgescu a avut loc la Biblioteca Națională a României din București, fiind publicate fotografii cu cei doi discutând la o masă în interiorul instituției. Gândul, deținut de Radu Budeanu, a oferit detalii despre ora sosirii, mașinile folosite și durata întrevederii, publicând imagini atât din interiorul, cât și din exteriorul clădirii.

Întâlnirea a avut loc la o zi după ce, într-un interviu acordat lui Ion Cristoiu la Realitatea Plus, Călin Georgescu a susținut necesitatea formării unui guvern de coaliție între PSD, AUR și PNL pentru a depăși criza economică și politică actuală.

PSD exclude o coaliție cu AUR și prezintă două scenarii pentru viitorul guvern

În aceeași zi, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că partidul nu va susține un guvern AUR și nu va forma o coaliție cu formațiunea condusă de George Simion. Grindeanu a prezentat două scenarii pentru social-democrați: „PSD ori intră în Opoziție, ori va face parte dintr-o coaliție pro-europeană. Nu există alte variante”.

Dan, președintele PSD, a precizat la Europa FM: „Aici pot să vă dau un răspuns foarte ferm, pentru că, pentru ca lucrul ăsta să se întâmple, ar trebui ca președinte, adică eu, să numesc un premier PSD care să îmi spună că va avea o susținere PSD – AUR și asta eu nu voi face niciodată”.