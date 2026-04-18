marea temere a lui dorinel munteanu pentru finalul de play-out: “nu pot să schimb nimic” / video

Aflată pe loc retrogradabil direct, FC Hermannstadt are multe griji pe final de sezon, una dintre ele fiind și arbitrajele, care pot decide soarta retrogradării.

Sibienii au reclamat mai multe erori de arbitraj în acest sezon, unul în care însă principala problemă a fost jocul slab al echipei. Astfel, în etapa a 22-a, la Constanța, VAR nu a intervenit la un henț în careul advers, produs în finalul jocului. În etapa a 24-a, la Slobozia, meci jucat fără VAR, Unirea a deschis scorul din ofsaid. Cel mai scandalos arbitraj a fost însă la Sibiu, 0-1 cu CFR Cluj, când penaltyul ratat de Florescu trebuia repetat, CFR a primit un penalty dubios, apoi, la ultima faza, VAR-ul a anulat incorect o lovitură de pedeapsă pentru FC Hermannstadt.

”Sincer, da, mă tem de arbitraje, de când conduc această echipă am fost în situații foarte greu de înțeles, dar nu pot să schimb nimic. Pot doar să îmi fac griji, dar nu pot schimb ceva. Nu vreau să punem toți arbitrii în aceeași oală, dar s-au făcut greșeli, nu știu dacă sunt intenționate sau nu. Echipa noastră a fost dezavantajată clar, nu pot să ascund acest lucru” a declarat ”Neamțul”.

”Nu mai am soluții”

Dorinel spune însă că prioritatea este problemele pe care le are echipa pe final de sezon, lotul fiind unul restrâns după accidentările lui Chițu, Kujabi, Politic și de dezertările lui Jair și Ivanov.

”Până la urmă ne rezumăm la puncte, la istoria jocului, 1-2 puncte pot fi foarte importante pentru economia clasamentului la final. Dar, ar vrea ca arbitrajul să rămână pe planul doi, pe primul trebuie să fie problemele pe care le avem noi. Să dea Dumnezeu să nu ni se mai accidenteze vreun jucător, pentru că nu mai am soluții” a mai punctat tehnicianul lui FC Hermannstadt.

Duminică, de la ora 18,15, FC Hermanstadt joacă la Ploiești, cu Petrolul. Echipa prahoveană l-a scos recent din minți pe fostul președinte al sibienilor, Dani Coman, actualmente la FC Argeș, care a ajuns să amenințe public arbitrii la finalul jocului.