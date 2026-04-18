mașini de colecție cu povești incredibile în centrul sibiului: “bijuterii” pe roți din anii ’30–’90, expuse în piața mare / video foto

Sibiul s-a transformat astăzi într-o capsulă a timpului. Piața Mare a găzduit o selecție impresionantă de vehicule istorice, sub egida Retromobil Club România – Filiala Sibiu. Între orele 10:00 și 13:00, sute de sibieni și turiști au admirat piese de colecție din anii ’30 până în anii ’90, descoperind că în spatele fiecărei caroserii strălucitoare se ascunde o poveste fascinantă de salvare și restaurare.

Printre expozanți l-am întâlnit pe Muntean Emanuel, un mecanic auto din Șura Mare a cărui viață se învârte în jurul motoarelor. Vedeta sa? Un Mercedes din 1970, o mașină care poartă încă „parfumul” diplomației de altădată.

„Această mașină are un destin aparte. A fost cumpărată de nouă de la un ambasador din Sofia de către doctorul Maior, un reputat neurochirurg din Cluj. Șoferul lui a ascuns-o de regimul Ceaușescu, protejând-o ca pe o comoară. Am preluat-o recent de la un colecționar care deține peste 30 de exemplare, după o așteptare plină de emoție. De două luni am pus-o la punct de la zero.

Meseria mea e de mecanic, deci e mai mult decât un hobby, e o datorie față de tehnică. Vedeți stegulețul României de pe ea? E un simbol al mândriei. Oamenii se opresc, fac poze, întreabă… e o bucurie să vezi că tradiția nu moare în acest oraș frumos”, ne-a mărturisit Emanuel, cunoscut în comunitatea sa și pentru sprijinul acordat construcției bisericii din Șura Mare.

De la „groapa de gunoi”, la perfecțiune

O altă prezență care a atras toate privirile a fost cea a echipei de la Old Car Studio Sibiu. Andrei ne-a povestit despre „miracolul” transformării unui morman de rugină într-o piesă de muzeu.

„Povestea acestei mașini a început, la propriu, într-o groapă de gunoi. Erau doar niște fiare uitate într-un container, iar noi am muncit mai bine de șase ani pentru a o readuce la viață. Am desfăcut fiecare șurub, am căutat piese în toate colțurile lumii.

Cea mai mare provocare? Garniturile de la carburator, făcute dintr-un carton special, rezistent la temperatură, care se dezintegrase în timp. Am scotocit prin toate statele americane pentru a găsi componente originale. Rezultatul e un vehicul pur, 99% original. Nu e o mașină de lux, e mai degrabă un ‘tractor cu patru roți’ pe care fermierii americani îl foloseau la muncă brută, dar tocmai asta îi dă farmecul. Pasiunea mea nu e moștenită, n-am avut mecanici în familie, dar uleiul de motor mi-a intrat în sânge fără explicație.”

„Dacă în copilărie ne jucam cu machete, acum ne jucăm cu mașini mari”

Silviu Haniaș, tot de la Old Car Studio, privește colecționarea de mașini ca pe o formă de respect pentru istorie, dar și ca pe o joacă serioasă pentru oameni mari. Cu un palmares de 16 mașini și titluri de campion național, Silviu trăiește fenomenul retro la intensitate maximă.

„Dacă în copilărie ne jucam cu machete, acum ne jucăm cu mașini mari. Dar e o joacă ce implică enorm de multă muncă. Participăm la raliuri de regularitate, unde nu viteza pură contează, ci precizia. Recent, am devenit campioni naționali la Clasa B cu un Steyr-Puch din 1960, o mașinuță mică, dar cu un suflet uriaș. În prezent, lucrăm la un Chrysler New Yorker din 1941, suntem la 80% din proces.

O piesă de suflet este Lincoln Continental-ul din 1976, importat din SUA. A aparținut unui pasionat care a murit, iar soția sa l-a donat unei asociații. Când am văzut cât de bine a fost întreținută, am cumpărat-o fără să negociez un cent. Să mergi cu o astfel de mașină pe stradă nu este despre fală sau show, ci despre satisfacția fantastică de a vedea zâmbetele trecătorilor. Îmi scot pălăria în fața oricui reușește să mențină vie o astfel de mașină.”