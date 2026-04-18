premieră în aviație: paturi suprapuse pentru pasagerii de la clasa economică

Pe scurt: Air New Zealand introduce, în premieră, paturi suprapuse pentru pasagerii de la clasa economică pe zborurile lungi Auckland-New York, oferind capsule de dormit Skynest ce pot fi rezervate pentru patru ore.

Air New Zealand schimbă regulile confortului la clasa economică: din noiembrie 2026, pasagerii vor putea rezerva paturi suprapuse pentru zborurile lungi dintre Auckland și New York, operate cu noile aeronave Boeing 787-9 Dreamliner. Această rută, una dintre cele mai lungi din lume, va beneficia de capsule de dormit Skynest, disponibile atât pentru clasa economică, cât și pentru cea premium.

Paturile suprapuse Skynest pot fi rezervate pentru patru ore

Potrivit Mediafax, rezervările pentru aceste capsule vor fi deschise în curând. Pasagerii pot achiziționa un sejur de patru ore într-un pat suprapus, la prețuri ce pornesc de la 495 de dolari neozeelandezi (aproximativ 291 de dolari americani), sumă care se adaugă la costul biletului de avion. Capsulele Skynest sunt organizate în șase camere dispuse pe trei niveluri, fiecare dotată cu perdea pentru intimitate, oferind astfel o experiență apropiată de cea a claselor superioare.

Reguli stricte pentru confort și igienă la bord

Pasagerii care aleg această opțiune trebuie să respecte reguli clare: nu este permisă împărțirea patului, consumul de alimente care pot lăsa firimituri sau folosirea parfumurilor puternice. „Asta înseamnă că se pot face doar un pui de somn solo, fără muzică sau aventuri în echipă”, precizează site-ul Air New Zealand. Pentru a menține igiena, pernele, păturile și cearșafurile sunt reîmprospătate între fiecare utilizare, iar pasagerii trebuie să se schimbe în șosete speciale furnizate de companie înainte de a intra în capsulă și să își lege centura de siguranță peste pătură.

La finalul celor patru ore, trezirea se face fie printr-o schimbare subtilă a luminii, fie de către o însoțitoare de bord, dacă pasagerul nu se trezește la timp. Acest serviciu este gândit pentru cei care călătoresc la clasa economică pe zboruri lungi și vor să se odihnească în condiții net superioare, fără a plăti prețul unei cabine business. Air New Zealand subliniază că această inițiativă este o premieră pentru pasagerii cu buget redus, oferindu-le șansa să doarmă confortabil pe distanțe intercontinentale.