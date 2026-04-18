proiect de lege: românii, șanse mari să mai primească încă o zi liberă

Pe scurt: Românii ar putea avea încă o zi liberă legală dacă proiectul privind 10 Mai va fi adoptat. Numărul total de zile nelucrătoare ar ajunge astfel la 18 pe an.

Un proiect de lege aflat în analiză prevede ca ziua de 10 Mai, desemnată din anul 2021 prin lege ca Ziua Independenței Naționale, să fie declarată și zi de sărbătoare legală nelucrătoare. Dacă această propunere va fi adoptată, românii vor beneficia anual de 18 zile nelucrătoare legale, potrivit HotNews.ro.

În prezent, 10 Mai este recunoscută oficial ca Ziua Independenței Naționale, dar nu figurează pe lista sărbătorilor legale în care nu se lucrează. Proiectul analizat de Profit.ro propune ca această dată să fie inclusă în Codul Muncii, alături de celelalte zile libere legale acordate angajaților din România.

Prin această modificare, lista zilelor nelucrătoare legale ar urma să fie extinsă, ajungând la un total de 18 zile pe an. În momentul de față, românii beneficiază de 17 zile libere legale, printre care se numără 1 și 2 ianuarie, Vinerea Mare, Paștele, 1 Mai, Rusaliile, Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Andrei, Ziua Națională și Crăciunul.

Potrivit inițiatorilor, includerea zilei de 10 Mai pe lista sărbătorilor legale ar avea rolul de a marca importanța istorică a proclamării independenței de stat a României, eveniment petrecut la 10 mai 1877. Aceștia consideră că o astfel de măsură ar contribui la consolidarea identității naționale și la promovarea valorilor istorice.

Proiectul urmează să fie dezbătut în Parlament, iar dacă va fi adoptat, modificarea va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial. În acest context, angajatorii ar trebui să acorde zi liberă salariaților în data de 10 Mai, la fel ca în cazul celorlalte sărbători legale prevăzute de lege.

Lista completă a zilelor nelucrătoare legale poate fi consultată pe site-ul Ministerului Muncii, iar orice modificare a acesteia va fi comunicată oficial după adoptarea proiectului de lege.