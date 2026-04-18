scene incredibile în sibiu: o femeie și-a făcut nevoile pe o mașină parcată pe stradă / video

Un sibian a rămas înmărmurit în momentul în care a verificat imaginile de pe camerele de supraveghere ale imobilului său. Octavian, proprietarul unui autoturism parcat regulamentar pe strada Mașiniștilor, a descoperit că vehiculul său a fost ținta unui gest care depășește orice limită a bunului-simț: o femeie a folosit mașina drept toaletă publică, în plină zi.

Incidentul a avut loc în cursul zilei de 16 aprilie. În imaginile video se observă clar cum o femeie se apropie de autoturism și, fără să pară intimidată de faptul că se află în spațiul public, își face nevoile fiziologice direct pe mașină.

Proprietarul mașinii, Octavian, a declarat pentru Ora de Sibiu că nu îi vine să creadă că o astfel de scenă este posibilă într-o comunitate civilizată:

„Semnalez un incident extrem de neobișnuit și deranjant. Persoana respectivă a acționat fără nicio reținere, în plină zi. Am fost efectiv șocat când am descoperit imaginile. Consider că acest incident depășește orice limită și ridică serioase semne de întrebare despre comportamentul unor persoane în spațiul public.”

„Pură prostie se numește” – Victima exclude un act de răzbunare

Deși strada Mașiniștilor este o zonă cu trafic și în proximitate există magazine dotate cu toalete, femeia a ales să ignore orice normă de igienă și decență. Octavian susține că nu are conflicte deschise cu nimeni și că gestul pare a fi unul de o inconștiență crasă, mai degrabă decât un atac premeditat. Conform sibianului, în zonă se află magazine care dispun de toalete.

„Nu știu dacă este dușman, nu am persoane cu care să mă înțeleg rău. Avem persoane în cartier care au invidii, dar nu cred că este asta, ci pura prostie se numește. Pare să aibă probleme psihice, dar sincer nu prea cred, având în vedere că a folosit și hârtie să se șteargă, nu a uitat plasa ce o avea în mână și s-a dus înapoi în stația de autobuz de unde venise”, a mai adăugat sibianul.

,,Voi depune plângere la Poliţie”

Dincolo de disconfortul olfactiv și vizual, proprietarul este decis să nu lase lucrurile așa. Acesta a anunțat că va depune o plângere oficială la întoarcerea în oraș.

„Voi depune o plângere săptămâna viitoare când ajung acasă. Nu cred că este legal să facă așa ceva”, spune Octavian, determinat să tragă la răspundere persoana responsabilă pentru gestul degradant.

Conform legislației în vigoare, săvârșirea de acte sau gesturi obscene, precum și fapta de a-și face nevoile fiziologice în locuri publice constituie contravenție și se sancționează cu amendă conform Legii 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.