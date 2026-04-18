se redeschide accesul la „omul cu fulgerele” de la vidraru: puteți urca din nou la statuia lui prometeu

Pe scurt: Statuia lui Prometeu, unul dintre cele mai îndrăgite obiective turistice de pe Transfăgărășan, își redeschide porțile pentru vizitatori după o perioadă de restricții cauzate de iarnă și lucrări de siguranță.

Accesul către statuia lui Prometeu de la Barajul Vidraru va fi redeschis publicului începând de sâmbătă, 18 aprilie 2026. După o iarnă în care zona a fost închisă din cauza riscului de alunecare și cădere în gol, Hidroelectrica anunță că a finalizat lucrările de întreținere la scările care duc spre unul dintre cele mai spectaculoase puncte de belvedere din țară.

Lucrări de siguranță finalizate la scările de acces

Potrivit Economica.net, reprezentanții Hidroelectrica au precizat că intervențiile au vizat asigurarea unor condiții optime de siguranță pentru toți vizitatorii. „Lucrările au fost realizate pentru a asigura condiții optime de siguranță pentru toți vizitatorii. Hidroelectrica vă așteaptă să vă bucurați din nou de priveliște!”, au transmis oficialii companiei.

Statuia lui Prometeu, supranumită și „omul cu fulgerele”, a fost ridicată în 1965 și este realizată din oțel inoxidabil. Monumentul, cu o înălțime de aproximativ 10 metri, domină zona și oferă un reper spectaculos pentru turiștii care traversează Transfăgărășanul.

Un simbol al energiei și al turismului pe Transfăgărășan

Lucrarea a fost creată de sculptorul Constantin Popovici la finalizarea barajului Vidraru și îl înfățișează pe titanul care a furat focul de la zei, ținând fulgerele deasupra capului ca simbol al energiei electrice. Barajul Vidraru și statuia Prometeu sunt printre cele mai vizitate atracții din zonă, oferind o panoramă impresionantă asupra lacului și împrejurimilor.

Punctul de belvedere de la statuie este apreciat atât de turiștii români, cât și de cei străini, fiind inclus frecvent în traseele de vizitare ale Transfăgărășanului. Odată cu venirea sezonului cald, accesul la statuie este permis din nou, după ce au fost finalizate lucrările de întreținere necesare pentru siguranța vizitatorilor.