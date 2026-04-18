sibiu testează proiectul „străzi școlare”: trafic restricționat pe strada unde funcționează școala „i.l. caragiale”, timp de 4 zile

Pe scurt: Elevii de la „I.L. Caragiale” vor merge la școală pe jos sau cu bicicleta, după ce traficul auto va fi restricționat temporar pe strada școlii. Proiectul vizează siguranța copiilor și reducerea aglomerației.

Primăria Sibiu va implementa un proiect pilot de restricționare a traficului auto pe strada Vasile Alecsandri, unde se află Școala Gimnazială „I.L. Caragiale”, în patru zile din această primăvară. Potrivit Edupedu.ro, accesul mașinilor va fi limitat temporar în intervalele 07:30-08:15 și 11:30-12:15, perioade care corespund sosirii și plecării elevilor.

Proiectul „Străzi Școlare” va fi testat marți, 22 aprilie 2026, marți, 13 mai 2026, marți, 27 mai 2026 și miercuri, 3 iunie 2026. Între aceste zile, autoritățile vor analiza rezultatele și vor consulta comunitatea pentru a ajusta măsurile, relatează agenția de presă.

În zilele de testare, vor fi amenajate puncte de îmbarcare și debarcare pe străzile Alexandru Vlahuță și Argeșului, iar elevii vor fi însoțiți spre școală de echipe de voluntari. Scopul imediat al proiectului este să reducă aglomerarea traficului auto în fața școlii la orele de vârf, iar pe termen lung, inițiativa urmărește să încurajeze mersul pe jos, cu bicicleta sau cu transportul public, reducând presiunea asupra părinților.

Proiectul a trecut printr-o consultare publică în decembrie 2025, urmată de discuții directe cu părinții, profesorii, conducerea școlii și rezidenții din zonă, precum și de o conferință cu participare națională. Pe grupurile interne ale părinților de la Școala „I.L. Caragiale”, 501 din cei 571 de respondenți (88%) au susținut implementarea proiectului pilot.

„Acest proiect este doar un prim pas dintr-o viziune ambițioasă de a transforma orașul și de a-l face accesibil și sigur pentru deplasările active, mai ales în rândul grupurilor vulnerabile, cum sunt copiii. Suntem extrem de fericiți că putem în sfârșit testa acest concept – cu o tradiție de peste 35 de ani în Europa – și, în cazul în care se dovedește pozitiv, să îl extindem și spre alte zone din oraș. Cel mai mare câștig pentru comunitate îl reprezintă procesul amplu de consultare și susținerea venită de la un procent extraordinar de mare de părinți”, a declarat Andrei Rusu, fondator Urban Bike Revolution.

Prin această inițiativă, Sibiul se alătură celor peste 1.000 de orașe europene care dezvoltă proiecte similare pentru a susține mobilitatea școlară activă, precizează Agerpres.