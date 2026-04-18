sibiul câștigă la brașov: csu merge în play-off!

CSU Sibiu a câștigat sâmbătă la Brașov, 89-78 cu Corona și merge în play-off-ul Ligii Naționalei de baschet!

Cu o zi înainte de meci, Corona a anunțat despărțirea de antrenorul F. Nini, iar meciul cu CSU a fost abordat de către secunzi. Peste 150 de fani sibieni au mers la Brașov, pentru a susține ”vulturii” în tentativa de a prinde play-off-ul.

Cu gândul la play-off, CSU a controlat primul sfert, pe care și l-a adjudecat clar, cu 27-19. Brașovenii au echilibrat meciul în cel de-al doilea sfert, în care s-au apropiat la 3 puncte. Finalul de repriză a aparținut Sibiului, care s-a distanțat din nou și a intrat la cabine cu 52-41. Cum Rapid conducea pe Timișoara, echipa sibiană era în play-off.

Sibiul nu a slăbit ritmul în al treilea sfert, l-a pierdut pe Zetos, accidentat, dar s-a desprins la 72-55. După trei sferturi, echipa lui Dan Fleșeriu era în avantaj, 75-60, iar fanii sibieni cântau la Brașov, cu speranța că Rapid va învinge Timișoara. Bănățenii trecuseră în avantaj înaintea ultimului sfert, iar dramatismul era total.

CSU a ținut bine de avantaj în ultimul sfert, în care nu a avut emoții: 85-67 în minutul 36. Cele două echipe au înscris puțin în acest ultim sfert.

Cu U-BT Cluj în play-off!

Sibiul s-a impus cu 89-78 și a așteptat cu sufletul la gură în grup rezultatul Timișoarei, într-un meci pe muchie de cuțit!

Rapid a câștigat cu Timișoara într-un final absolut dramatic, 93-89 și sibienii au sărbătorit la Brașov intrarea în play-off.

CSU intră în play-off de pe locul 7, ultimul, astfel că va juca mai departe cu campioana U-BT Cluj! Se va juca în sistem ”cel mai bun din cinci meciuri”, cu un evantual joc decisiv la Sibiu.

Echipa lui Dan Fleșeriu a reușit însă o adevărată minune, reușind patru victorii consecutive pe final de sezon regulat, împotriva unor adversari tari!

Deși play-off-ul părea compromis după eșecul cu Tg. Jiu, cele patru victorii, alături de rezultate favorabile i-au dus pe ”vulturi” în faza superioară a competiției. Norocul ține însă doar cu cei puternici!