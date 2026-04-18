treizeci și patru de ani de la moartea fotbalistului de la inter sibiu care l-a „anihilat” pe hagi și și-a presimțit sfârșitul tragic

Pe scurt: Bogdan Bănuță, fotbalistul care l-a ținut în șah pe Hagi, a murit la 26 de ani într-un accident. Povestea sa, rivalitatea cu Hagi și detalii despre tragicul sfârșit ies la iveală după 34 de ani.

Familia și câțiva dintre foștii colegi ai lui Bogdan Bănuță s-au adunat la Pitești sâmbătă, 18 aprilie 2026, pentru a marca 34 de ani de la dispariția tragică a fostului fotbalist. La mormântul său a fost oficiată o slujbă, iar cei prezenți au rememorat momente din cariera și viața lui, vizionând și înregistrări vechi cu meciurile sale, potrivit Adevărul.

Tragedia care a curmat viața lui Bănuță s-a petrecut în timp ce FC Inter Sibiu se deplasa spre Bistrița pentru un meci de campionat. În urma unui accident rutier, și-a pierdut viața atât Bogdan Bănuță, cât și coechipierul său, Gabi Năstase. Bănuță avea doar 26 de ani.

Cariera lui Bogdan Bănuță, de la tenis la fotbal și debutul întârziat la FC Argeș

Bogdan Bănuță provenea dintr-o familie numeroasă, cu 13 frați, dintre care 10 mai sunt în viață. Fratele său, Leonard, a povestit că inițial Bogdan a fost atras de tenis, ajungând vicecampion național la dublu după doar nouă luni de antrenament. Totuși, talentul său l-a îndreptat rapid spre fotbal, unde a ajuns la echipa lui Mihai Ianovschi. „A fost un copil talentat, care a prins repede. Talentat, dar și cu ghinioane multe!”, a declarat Leonard.

Bănuță a petrecut șapte sezoane la FC Argeș Pitești, devenind rapid unul dintre favoriții publicului. Totuși, debutul său la echipa mare a fost întârziat din cauza relației tensionate cu antrenorul Nicolae Dobrin, care, potrivit fratelui său, l-a trimis la Dacia Pitești pentru propriile interese. „Pentru interesele lui, l-a mai ținut un an acolo. Bogdan, care era convocat la lot, trebuia să fie în echipa Daciei pentru ca ei să nu joace în Divizia B cu juniori în teren”, a explicat Leonard. În cele din urmă, Bănuță a debutat la FC Argeș la 18 ani și jumătate, însă a lucrat cu Dobrin doar jumătate de an, acesta fiind descris ca un antrenor nervos, care nu știa să comunice cu tinerii jucători.

Transferul la Inter Sibiu, visul neîmplinit al Germaniei și accidentul fatal

În 1990, cariera lui Bogdan Bănuță a luat o turnură neașteptată odată cu transferul la Inter Sibiu. Înainte de acest transfer, Bănuță a vizitat Germania, unde și-a dorit să prindă un contract la o echipă locală pentru a fi aproape de familie. A dat probe la Munchen 1860, iar antrenorul echipei a fost impresionat de el. Totuși, dorul de casă l-a făcut să amâne decizia, spunând că va reveni anul următor. „Avea deja 27 de ani, dar uite că s-a întâmplat nenorocirea în aprilie!”, a povestit Leonard.

Accidentul rutier s-a produs la Șeica Mare, pe drumul dintre Sibiu și Bistrița. Șoferul obișnuit al echipei avea permisul suspendat, iar în locul său a fost angajat un pensionar cunoscut pentru viteză excesivă și implicarea în alte două accidente cu Inter Sibiu. În ziua fatidică, ploua, iar autocarul a lovit un cap de pod și a fost proiectat într-un copac. Majoritatea pasagerilor au fost aruncați pe câmp, dar Bogdan Bănuță și Gabi Năstase au rămas prinși sub autobuz și și-au pierdut viața.

Rivalitatea cu Hagi și relația tensionată dintre cei doi fotbaliști

În anii ’80 și începutul anilor ’90, presa sportivă îi compara frecvent pe Bogdan Bănuță și Gheorghe Hagi, mai ales după ce s-au întâlnit la „Luceafărul” și apoi în meciurile din prima ligă. Bănuță era recunoscut pentru faptul că reușea să-l marcheze eficient pe Hagi, iar suporterii povesteau că acesta îl „anihila” pe celebrul mijlocaș. „Țin minte că a făcut un meci excepțional cu Sportul Studențesc, cred că în 1986. L-a marcat foarte bine pe Hagi, iar acesta n-a făcut nimic. Bogdan a și înscris dintr-o lovitură liberă de la 25 de metri”, a relatat Leonard.

Relația dintre cei doi era tensionată, Bănuță neavându-l la suflet pe Hagi din cauza egoismului acestuia și a comportamentului față de colegi. „Când erau adversari, Bogdan l-a anihilat de cele mai multe ori. Nervos, Hagi îl înjura, îl scuipa sau îl călca intenționat pe Bogdan. Când a murit, Hagi s-a lăudat la televiziune că va trimite un ajutor în bani familiei, ajutor pe care nu l-a trimis niciodată!”, a mai spus Leonard pentru sursa citată.

Un detaliu tulburător a ieșit la iveală din mărturiile familiei: cu trei săptămâni înainte de accident, Bogdan Bănuță ar fi avut o presimțire sumbră și i-a cerut mamei sale Biblia, spunând că îi este frică de șoferii care merg repede. În ziua accidentului, temerile sale s-au adeverit, iar destinul său s-a frânt la doar 26 de ani.