veneția în pericol să dispară: orașul ar putea fi mutat complet / video

Pe scurt: Un studiu arată că niciun plan nu poate salva Veneția pe termen lung, iar mutarea orașului devine o opțiune reală dacă nivelul mării crește dramatic.

Veneția, oraș inclus în patrimoniul UNESCO, se confruntă de peste un secol cu inundații tot mai severe, potrivit Mediafax. În anul 2019, una dintre cele mai grave viituri a provocat moartea a două persoane și pagube de sute de milioane de euro, afectând inclusiv faimoasa Bazilică San Marco.

Fenomenul s-a intensificat în ultimii ani, iar furtunile puternice și mareele ridicate transformă frecvent străzile orașului în canale rapide de apă, relatează Euronews. Un studiu recent analizează mai multe soluții de adaptare, însă niciuna nu oferă o rezolvare definitivă pentru Veneția.

Costurile pentru protejarea Veneției pot ajunge la 30 de miliarde de euro

Primul scenariu luat în calcul de cercetători vizează construirea de diguri, necesare dacă nivelul mării crește cu peste 0,5 metri, posibil chiar până în anul 2100. Costurile pentru această variantă sunt estimate între 500 de milioane și 4,5 miliarde de euro. O soluție mai radicală ar fi închiderea lagunei cu un „super-dig”, capabil să protejeze orașul chiar și în cazul unei creșteri de până la 10 metri a nivelului apei, însă investiția ar depăși 30 de miliarde de euro.

Relocarea completă a orașului, scenariul extrem analizat de cercetători

În scenariul cel mai pesimist, în care nivelul mării ar crește cu peste 4,5 metri după anul 2300, cercetătorii iau în calcul o măsură extremă: relocarea completă a orașului Veneția. Aceasta ar presupune mutarea populației și a patrimoniului istoric, cu un cost estimat la până la 100 de miliarde de euro. Autorii studiului avertizează că proiecte de o asemenea amploare pot dura între 30 și 50 de ani, ceea ce face ca planificarea să fie urgentă.

„Analiza noastră arată că nu există o strategie optimă pentru Veneția”, a declarat profesorul Robert Nicholls, unul dintre autorii studiului. El subliniază că orice decizie trebuie să țină cont de siguranța locuitorilor, economie, protejarea ecosistemului lagunar și conservarea patrimoniului cultural. „Nicio măsură de adaptare nu poate susține Veneția așa cum o știm astăzi pe termen lung”, a avertizat acesta.

Veneția este vulnerabilă prin poziția sa într-o lagună puțin adâncă, unde mareele și vânturile puternice pot genera valuri de furtună. La nivel global, schimbările climatice accelerează fenomenul, prin topirea ghețarilor și dilatarea apei oceanice. În plus, orașul se scufundă treptat, cu aproximativ 1 milimetru pe an, din cauza mișcărilor naturale ale solului, iar activitățile umane agravează constant situația.

Cazul Veneției este considerat un semnal de alarmă pentru alte zone de coastă joase, precum Maldive sau Țările de Jos. Pe măsură ce nivelul mării continuă să crească, experții spun că astfel de decizii dificile vor deveni inevitabile.