veste bună pentru şoferi: motorina scade sub 9 lei, iar benzina se apropie de 8 lei

Pe scurt: Carburanții s-au ieftinit din nou în București: motorina standard a scăzut sub 9 lei pe litru, iar benzina se apropie rapid de 8 lei. Toate marile lanțuri de benzinării au aplicat reduceri consistente, pe fondul scăderii prețului petrolului la nivel internațional.

Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților, a redus sâmbătă, 18 aprilie 2026, prețurile la pompă, potrivit Economica.net. În stațiile din vestul Bucureștiului, benzina standard costă 8,17 lei pe litru, iar motorina standard a ajuns la 8,93 lei pe litru, conform datelor din aplicația Consiliului Concurenței.

Petrom a aplicat o ieftinire de 20 de bani pe litru la benzină și de 35 de bani pe litru la motorină. Aceleași reduceri se regăsesc și în stațiile OMV, unde benzina standard este 8,28 lei pe litru, iar motorina standard 9,02 lei pe litru.

Motorina standard scade sub 9 lei pe litru la Petrom

După această scădere, prețul motorinei standard la Petrom a coborât sub pragul de 9 lei pe litru, iar benzina se apropie de 8 lei pe litru. Precedenta ieftinire la Petrom a avut loc joi, 16 aprilie 2026, când benzina s-a ieftinit cu 35 de bani pe litru și motorina cu 30 de bani pe litru. Pe 9 aprilie 2026, prețurile au scăzut cu 40 de bani la benzină și cu 35 de bani la motorină. Înainte de această dată, pe 7 aprilie 2026, motorina fusese ieftinită cu 36 de bani pe litru, ca urmare a reducerii accizei decisă de Guvern.

Astfel, în mai puțin de două săptămâni, motorina, cel mai utilizat carburant din România, s-a ieftinit cu 1,36 lei pe litru.

Toate marile lanțuri reduc prețurile la carburanți în București

Și celelalte mari lanțuri de distribuție au aplicat reduceri. La stațiile Rompetrol din vestul Capitalei, benzina standard costă 8,28 lei pe litru, după o reducere de 20 de bani pe litru, identică cu cea de la Petrom. MOL, Lukoil și OMV afișează același preț la benzina standard: 8,28 lei pe litru.

Rompetrol a redus cu 35 de bani pe litru prețul la motorina standard, care a ajuns la 9,02 lei pe litru. Acest preț se regăsește și la stațiile MOL, Lukoil și OMV.

Prețul petrolului scade după redeschiderea Strâmtorii Hormuz

Potrivit Economica.net, Iranul a anunțat vineri, 17 aprilie 2026, că Strâmtoarea Hormuz rămâne deschisă traficului comercial pe durata încetării focului dintre Israel și Liban. În urma acestui anunț, prețul petrolului a scăzut brusc cu aproximativ 10%, cotația Brent coborând sub 90 de dolari pe baril, revenind ulterior ușor peste acest nivel.

Înainte de anunț, trei petroliere iraniene, cu o încărcătură totală de circa cinci milioane de barili de țiței, au părăsit miercuri, 15 aprilie 2026, Golful Persic prin Strâmtoarea Hormuz, fiind primele nave care au ieșit din porturile iraniene după blocada impusă de SUA începând de luni, 13 aprilie 2026. După anunțul Iranului, cel puțin opt petroliere traversaseră strâmtoarea până sâmbătă dimineață, 18 aprilie 2026, însă peste 200 de nave rămân blocate.